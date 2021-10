Lo que debes saber sobre la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para niños entre 5 y 11 años

La farmacéutica Pfizer solicitó el jueves ante la FDA la aprobación de emergencia para administrar la dosis de su vacuna contra el COVID-19 en niños de entre 5 años y 11 años.

Expertos médicos aseguran que este es un paso crucial en la lucha contra el mortal virus, ya que los niños han sido uno de los más afectados ante la vulnerabilidad a la que están expuestos.

“Mucha gente piensa que este virus no afecta a los niños, pero hemos visto que hay miles de niños que han sido internados en hospitales y más de 500 se han muerto en Estados Unidos”, aseguró Ivonne Maldonado, profesora de infectología y pediatra de la Universidad de Stanford.

Maldonado explicó que la concentración de la dosis de Pfizer será más baja con respecto a las dosis que son administradas a personas adultas.

La experta aseguró que los menores tendrán que recibir dos dosis de la vacuna lo único que variará es la concentración.

“La dosis para niños de 5 a 11 años es 70% más baja que en los adultos”, explicó.

Este importante paso es el que millones de padres han estado esperando para poder proteger a sus hijos del mortal virus.

“Sí, la vacuna es importante para nosotros, más para ellos que están chiquitos”, aseguró María Perez, madre de un niño de 10 años.

Pero a pesar de estar cada vez más cerca de este proceso de vacunación, aún hay padres renuentes a vacunar a sus hijos.

“Muchos que están bien y se mueren no más le ponen la vacuna, yo no me la he puesto, ni quiero ponérmelas a mis hijos tampoco”, aseveró Alicia madre de 5 niños.

Maldonado enfatizó que mil millones de personas en el mundo entero se han vacunado y eso demuestra que las vacunas son seguras, en el caso de los niños de 5 a 11 años los estudios han sido exitosos.

“La vacuna fue muy segura, sí tuvieron los niños algunos efectos como los adultos fiebre mínimo, dolor de brazo, de cabeza o gripe”, indicó Maldonado.

La vacuna deberá ser aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos y luego por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para que pueda ser administrada a los menores de edad.