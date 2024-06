Incendio Corral causa destrozos en Tracy

Un voraz incendio de vegetación dejó destrozos a su paso el fin de semana en el área de Livermore y Tracy.

Aunque el siniestro fue controlado, residentes aún se encuentran en alerta sobre todo porque la temporada de riesgo apenas empieza.

Carmen dijo que, en menos de una hora, el humo que vio en la tarde del sábado era un incendio cuyas llamas se estaban enfilando a su vecindario.

“La lumbre ya estaba como a dos millas de aquí”, dijo Carmen.

Pronto llegaron las ordenes de evacuación que se extendieron a 200 hogares.

“No pues puro humo, ya no se podía ni manejar, cuarto de milla de aquí no podía ni mirar”, indicó Carmen.

El incendio Corral consumió más de 14,000 mil acres de terreno, y produjo daños en varias propiedades, incluida la de donde vive José Ramón González.

“Tres carros se quemaron y una casita chiquita”, explicó González, residente de Tracy.

A media cuadra de José Ramón, otra propiedad fue completamente devorada por las llamas, la única que sufrió daños en su totalidad.

“Estamos devastados”, dijo Travis Curtis, la casa de sus padres se quemó en su totalidad.

Curtis expresó que en esa casa vivieron sus padres por 35 años, y ahora todos los recuerdos, fotos, se han esfumado, solo se quedaron con sus dos perros, una tortuga y una maleta.

Sin embargo, varios vecinos coinciden en que esa pérdida se pudo haber evitado.

“Si tenía muchos árboles, estaba tapada, no se miraba la casa, no me sorprende que se haya quemado la casa porque estaba completamente sin servicio”, dijo González.

Autoridades pidieron a la gente aprovechar la ocasión para revisar los alrededores de sus propiedades, despejarlos de vegetación, basura, o cosas acumuladas.

Entre tanto, Daniel Pérez otro residente del área lamentó que el fuego se llevó recuerdos de sus hijos como sus primeros zapatos, archivados en una bodega que si fue afectada.

“Estoy agradecido de estar con vida, de que mi casa está bien, me siento mal por mis vecinos que sí la perdieron”, añadió Daniel.

Él dijo que desobedeció la orden de evacuación y por ocho horas, con el agua de su piscina impidió que el fuego traspasara más allá de su cerca.

“Si hubiera evacuado, mi casa se hubiera quemado, así de simple, desobedecí la orden, pero sé que salve mi casa”, expresó Daniel.

Y por supuesto esto es algo que las autoridades no recomiendan pues dicen no solo se están arriesgando, pero si es necesario rescatarlos están desviando recursos de atender el incendio a auxiliarlos.