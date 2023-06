Livermore: madre vive un calvario al no poder repatriar el cuerpo de su hijo a Colombia

La madre de un joven colombiano que perdió la vida hace un mes en un accidente en Livermore está viviendo un calvario al no poder repatriar el cuerpo de su hijo a su país natal por falta de recursos económicos.

Yeini Alonzo, madre de Juan Felipe Moreno, le expresó a Telemundo 48 la frustración que siente al no poder tener a su hijo de vuelta ya que, aunado a los problemas económicos, también tiene que lidiar con los documentos para que el cuerpo del joven pueda ser sacado del país, un proceso que tarda semanas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Frustrante por lo mismo, porque no he podido yo personalizarme de las cosas, me ha tocado estar pendiente de lo que me diga el consulado, estar pendiente de que papeles tengo que enviar”, explicó Yeini, madre de Juan Felipe.

El joven perdió la vida el 25 de mayo en un accidente en cadena en la autopista 580 en Livermore.

El hecho de que Juan Felipe no tuviese ningún familiar en EEUU ha hecho complicado la repatriación de su cuerpo.

La madre del joven aseguró que la repatriación le cuesta $12,000 y que aunque abrió una cuenta para recaudar fondos, estos recursos se los entregarán en tres meses.

“No tenemos el dinero completo tampoco para poderlo traer todavía”, dijo Yeini.

Telemundo 48 contactó a una funeraria en el Área de la Bahía para saber cómo es el proceso de repatriación de un cadáver a otro país.

“Tienen que contactar a una funeraria aquí en los Estados Unidos para que les puedan ayudar, lo que la funeraria les va a pedir es una carta notariada que diga que les están dando permiso a otra persona que este aquí para hacer arreglos de su parte”, explicó Lyz Sierra, directora de una funeraria.

Sierra aseguró que el proceso también se puede hacer virtualmente si la persona fallecida no tiene familiares en el país.

“Y luego también contratar a una funeraria donde están ustedes para que ellos puedan ayudar cuando llegue el cuerpo allá”, indicó Sierra.

La demora de una repatriación depende del país de destinó y pueda tardar aproximadamente 3 semanas.

En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, Sierra añadió que hay funerarias que dan plazo de hasta un mes para que la familia pueda cancelar sus servicios, sin embargo, esto va a depender de casa empresa.

Por su parte, Yeini espera que el cuerpo de su hijo pueda ser repatriado pronto para darle su último adiós.

“Quiero tener la certeza de que lo veo ahí y de cómo aterrizarme, de poderle dar un último abrazo, de poder darle un último beso y despedirlo de su viaje final eso es lo único que pido”, expresó entre lágrimas Yeini.

El Consulado Colombiano le dijo a Telemundo 48 que están en contacto con la familia y que les han prestado asistencia económica.