El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Stanford Medicine Children's Health. Este contenido no representa las opinions del equipo editorial de Telemundo Área de la Bahía. Haz clic aquí para conocer más sobre Stanford Medicine Children's Health.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Desde el aumento en las conversaciones sobre salud mental hasta una pandemia que mostró las disparidades en el acceso de salud de nuestros vecinos, hay una nueva frontera en la atención médica para los proveedores más innovadores. Ellos se dan cuenta de estos cambios y reconocen la necesidad de ser parte de las comunidades, porque el cuidado de la salud va mucho más allá de los consultorios médicos. Liderando el camino está Stanford Medicine Children’s Health, quienes vienen apoyando de manera innovadora al Área de la Bahía por más de tres décadas. Stanford Medicine Children's Health, que alguna vez fue conocido exclusivamente por sus prácticas de pediatría y obstetricia, ha evolucionado hasta ganarse un nombre por su inspirador apoyo comunitario que van más allá de los muros del hospital. "Nuestro hospital realmente se basa en el principio de tener una mentalidad comunitaria", dice Melissa Burke, directora de Relaciones Comunitarias.

Reduciendo la brecha de atención médica en los jóvenes más desatendidos

1 de cada 24 estudiantes que viven en San Francisco no tienen hogar y muchos más no cuentan con seguro o el que tienen resulta insuficiente. Stanford Medicine Children's Health comprende la difícil situación de las personas sin seguro, no solo de forma individual, sino de la comunidad en su conjunto. Cuando las personas tienen dificultades para acceder a la atención médica, es probable que dejen la atención preventive de lado, lo que resulta en enfermedades no tratadas, empeoramiento de los resultados de salud y tensiones financieras futuras.

Después de décadas de compromiso local en las calles, Stanford Medicine Children's Health ha podido aprovechar su participación comunitaria invirtiendo en centros de salud comunitarios e implementando su clínica de salud móvil, Teen Van, en las áreas desatendidas donde más se necesita. Su relación cercana con la comunidad hizo que fueran sumamente efectivos durante la pandemia. “Sabíamos dónde movilizar [la Teen Van] rápidamente para poder llevar esos servicios”, dijo Burke. Para abordar la disparidad de salud en la comunidad, The Teen Van visita habitualmente escuelas secundarias, community colleges y organizaciones sin fines de lucro en todo el Área de la Bahía, ofreciendo exámenes físicos, vacunas, medicamentos e incluso apoyo para la salud mental.

Joey Vaughan, Gerente de socios y beneficios comunitarios, entiende que el bienestar mental es un componente crítico de la salud general y que los determinantes sociales de la salud, como los ingresos, la educación y la vivienda, no pueden ser pasados por alto:

“Durante mucho tiempo, los hospitales se vieron a sí mismos trabajando principalmente en el ámbito de la salud física. Luego la gente empezó a comprender que la salud mental debería incluirse. Ahora, los hospitales han comenzado a comprender este concepto de los determinantes sociales de la salud, que hay cosas que realmente se pueden categorizar como salud social. Eso afecta, a menudo, mucho más que la salud física, como lo demuestra el hecho de que su código postal es más determinante de cómo va su salud que su código genético".

Abordando la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria es la falta de acceso constante a suficientes alimentos para llevar una vida activa y saludable. Y como una nutrición adecuada es crucial para muchas facetas del bienestar, desde la salud mental hasta el bienestar fisiológico y más, el impacto de la inseguridad alimentaria en la salud pública es significativo. Para las familias que enfrentan obstáculos adicionales para obtener alimentos saludables, el impacto se extiende más allá de lo físico. Además del costo mental de experimentar inseguridad alimentaria, las familias a menudo se ven obligadas a priorizar la conveniencia de comidas baratas y poco saludables o comida rápida en favor de la nutrición, lo que puede contribuir a problemas de salud relacionados con la dieta, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Las disparidades de riqueza que crean inseguridad alimentaria crean efectivamente disparidades de salud, perpetuando un ciclo de mala salud y oportunidades limitadas para estos grupos.

En un esfuerzo por abordar la inseguridad alimentaria y sus efectos, Stanford Medicine Children's Health trabaja con Second Harvest of Silicon Valley y otras organizaciones locales que apoyan a los cientos de miles de residentes del Área de la Bahía que padecen inseguridad alimentaria. Impulsados por la motivación de mejorar los resultados de salud pública, muchos trabajadores de Stanford Medicine Children's Health llevan su trabajo más allá de sus consultorios y oficinas. "Personalmente me ofrecí como voluntaria en Second Harvest para ayudar a distribuir alimentos", dice Leona Wong, directora de estrategia de marca. "Estamos tratando de [involucrar a más de] nuestros empleados, eso también es lo que nos hace únicos y nos hace sentir parte de la comunidad".

Asistencia de vivienda y más

Es fácil comprender cómo los resultados en materia de vivienda y salud pública están profundamente entrelazados. “Si no tienes un techo sobre tu cabeza, ¿cómo vas a estar sano en todos estos aspectos?”, comentó Vaughan. "Así que ese es un espacio en el que hemos comenzado a invertir y planeamos seguir haciéndolo", continuó Vaughan. "Tenemos la intención de animar a la comunidad para que tenga un camino hacia nuestro hospital, aunque nunca pongan un pie en las puertas de nuestro hospital".

Stanford Medicine Children's Health continúa su trabajo para mejorar su comunidad. Descubra cómo Stanford Medicine Children's Health ayuda a mejorar la calidad de vida de todos en el Área de la Bahía al ampliar el acceso a la atención médica y los programas de apoyo a comunidades desatendidas. Haz clic aquí para saber más.