La Marquesita ofrece deliciosos postres con un toque mexicano en San José

Muchas personas dicen que la comida más rica la podemos encontrar en los camiones ambulantes conocidos comúnmente cómo “loncheras” y uno de estos se llama “La Marquesita” en San José donde se especializan en postres que se compran comúnmente en las ferias y que van acompañados de un delicioso toque mexicano.

La Marquesita tiene una mesita cubierta con un mantel colorido y unas cuantas sillas para que los comensales degusten los deliciosos postres bajo una carpa al aire libre en la esquina Almaden Avenue y Willow Street.

“Las marquesitas son un postre de Yucatán y estuvimos en un lugar hace tiempo y de ahí fuimos comenzando y por eso me gustó llamarle La Marquesita”, explicó Alejandra Carrillo, dueña de La Marquesita.

Alejandra nació en Nayarit y llegó a este país hace cuatro años. Ella asegura que decidió vender este producto yucateco porque le gusta todo lo que tiene que ver con postres.

Y el menú es bastante amplio.

“Nosotros también vendemos fried oreos, funnel cakes y todo lo relacionado con el menú de feria”, explicó Alejandra.

Ella se ha esforzado por cumplir el sueño de ser su propia empresaria y durante dos años luchó por su objetivo.

“Yo fui ahorrando y dije: tengo que comprarme una lonchera porque no me quiero quedar así no haciendo nada”, indicó Alejandra.

Dentro de pocas semanas dará a luz a su primera hija y dice que tiene planes para hacer crecer su negocio.

“No me quiero quedar estancada y nada más tener una lonchera, y quiero seguir trabajando para tener ya sea una o dos o tres más y echarle ganas porque aquí venimos a echarle ganas”, afirmó la empresaria.

La Marquesita está abierta desde las 4:00 p.m., hasta 10:00 p.m., los siete días de la semana.