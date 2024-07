Klay Thompson deja los Warriors y se unirá a los Mavericks

Klay Thompson se ha quitado la camiseta de Golden State por última vez. Y los Warriors dicen que lo retirarán para conmemorar su tiempo con ellos.

Thompson deja a los Warriors, y el cuatro veces campeón de la liga acordó unirse a los Dallas Mavericks, campeones de la Conferencia Oeste, y cambiar de franquicia por primera vez en sus 13 años de carrera en la NBA, dijeron el lunes dos personas con conocimiento de la decisión.

ESPN y The Athletic informaron por primera vez sobre el acuerdo multiequipo que, tal como está construido actualmente, se ejecutará como la firma y el intercambio de un contrato de tres años y $50 millones que involucra a los Warriors, Mavericks y Charlotte Hornets, dijeron las personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Sin mencionar a Dallas (según las reglas de la liga, técnicamente todavía no pueden reconocer ninguna parte del intercambio), los Warriors emitieron un comunicado en homenaje a Thompson el lunes por la noche, diciendo que "no pueden exagerar las increíbles y legendarias contribuciones de Klay Thompson" al equipo y que “la cantidad de alegría y felicidad que Klay brindó a los fanáticos de los Warriors... no se puede minimizar”.

"Su inclinación por cumplir en situaciones presurizadas en el escenario más grande, incluidos muchos actos heroicos en el Juego 6, ha ayudado a definir una carrera", dijeron los Warriors. "El legado de Klay vivirá para siempre y esperamos con ansias el día en que podamos retirar su camiseta número 11 en el Chase Center, donde se unirá a una gran cantidad de Guerreros inmortales, incluidos aquellos que ayudaron a dar forma a esta reciente dinastía, incluido él mismo".

Thompson ocupa el sexto lugar en la lista de triples de todos los tiempos de la NBA con 2.481, detrás de Reggie Miller (2.560), Damian Lillard (2.607), James Harden (2.940), Ray Allen (2.973) y el ahora ex "Splash Brother" de Thompson. con los Warriors, Stephen Curry, y sus 3.747 goles en su carrera desde más allá del arco.

Hubo indicios la temporada pasada de que Thompson y los Warriors podrían encaminarse hacia una ruptura.

Thompson salió de la banca 14 veces, no mucho en el gran esquema considerando que jugó 77 juegos, pero esas fueron sus primeras apariciones como reserva desde su temporada de novato de 2011-12. Disparó un 38,7% desde el rango de 3 puntos, el segundo peor de su carrera. Promedió 17,9 puntos, el tercero más bajo de su carrera. No siempre estuvo en la alineación final y la temporada, y su carrera con los Warriors, terminó con una actuación de 0 de 10 en tiros contra Sacramento en una derrota en el torneo.

Thompson, cinco veces All-Star y dos veces All-NBA que se perdió dos temporadas enteras por lesiones, echó un largo vistazo a la cancha después de ese juego, absorbiendo la escena en caso de que fuera su última vez jugando los Warriors. Resulta que lo era. Y ahora se unirá a un equipo de Dallas que acaba de llegar a las Finales de la NBA como tirador contratado para ayudar a Luka Doncic y Kyrie Irving.

"Agradecemos a Klay por sus contribuciones y le deseamos lo mejor mientras se escribe otro capítulo de su viaje", dijeron los Warriors.

Los Hornets planeaban adquirir al guardia Josh Green como parte del acuerdo, renunciando a dos selecciones de segunda ronda. Green, la decimoquinta selección general del draft de 2020, pasó sus cuatro temporadas en la NBA con los Mavericks y promedió 8,2 puntos, 3,2 rebotes y 2,3 asistencias la temporada pasada.

La moratoria de la liga sobre fichajes y la mayoría de los demás movimientos fuera de temporada se levantará el sábado.