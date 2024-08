Mujer muere en choque mortal rumbo a recoger a su hija de la escuela

Una madre de 31 años de edad perdió la vida cuando iba camino a recoger a su hija a la escuela. Jessica Avila Muñoz falleció después de un choque automovilístico provocado presuntamente por un conductor embriagado el pasado viernes.

“Sientes el corazón que se te hunde”, dijo Eder Valencia, amigo y compañero de trabajo de Muñoz. Los dos trabajaban para el Centro Correccional Juvenil del Condado de Sonoma. “Es una cosa bien dolorosa, yo nunca he trabajado en un lugar donde he perdido a un compañero, especialmente a alguien de la edad de Jessica”.

Según la policía, hacia la 1:30 p.m., Jessica iba en un Honda blanco, el cual fue chocado por una camioneta Dodge en la intersección de Sebastopol Road y Lombardi Court en Santa Rosa. Al parecer, el conductor de dicha camioneta se pasó la luz en rojo.

Flores y velas el lunes fueron testimonio de la tragedia en esa intersección.

“Te da un poco de coraje, porque tuvo que ser así? Una persona tan noble, tan dulce”, dijo Valencia.

También se determinó que el conductor de la camioneta, de 68 años de edad y de nombre Nhan Van Nguyen, presentaba signos de intoxicación por alcohol. Tenía cuatro arrestos previos por manejar embriagado y la licencia de conducir suspendida.

Ahora sus compañeros de trabajo y de las fuerzas del orden se están organizando para apoyar a su familia, especialmente a su niña.

“Su hija era su orgullo, todo lo que me decía, en la escuela muy académica, muy inteligente y ya estaba pensando a qué colegio quería ir,” dijo Valencia. “Y ahora que se quedó solita es donde más me duele. Un corazón tan sano, y ya no tiene mama”.

La Asociación de Oficiales del Orden del Condado de Sonoma habilitó esta página de recolección de fondos. Allí explican que el día del choque, Jessica iba rumbo a recoger a la escuela a su niña de 13 años de edad, y que todo el dinero recolectado será para ella. Entre tanto, en su trabajo se han brindado recursos para ayudar al personal a lidiar con el impacto de la noticia.

“Lo más importante es mantener su recuerdo presente - que alguien que ayudaba a la seguridad de nuestra comunidad se le termine la vida de esta forma tan trágica es demasiado frustrante, pero animo a la gente a visitar el fondo para un héroe y apoyar a su familia”, dijo Kilee Wilson, directora de Centro Correccional para Jóvenes.