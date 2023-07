Escritor salvadoreño plasma su travesía hacia Estados Unidos en su libro “Solito”

A sus nueve años migró solo desde El Salvador a Estados Unidos, años más tarde se convirtió en uno de los escritores más destacados de la literatura en el país.

"Hace frío, soplo aire caliente en mis manos, algunas personas sacan la ropa extra que tienen en sus mochilas y se la ponen encima de lo que llevan puesto", narra Javier Zamora, escritor del libro Solito.

Así es como Javier cuenta la travesía que como niño migrante vivió en su libro Solito.

Pero lo que se suponía era una travesía de dos semanas para reunirse con sus padres, quienes salieron del El Salvador primero, se convertiría en una pesadilla de nueve semanas.

"El no tener agua el segundo día en el desierto creo que fue la vez en la que yo estuve más cerca de la muerte, y yo de niño de nueve años estaba en un punto entre la conciencia y no dormía ni descansaba, yo solo me recuerdo de la sed", dijo Javier.

Como lo cuenta en su libro, enfrentándose a todos sus miedos, Javier y otros inmigrantes, logran llegar a México, pero aún no llegaban a su destino.

"Los federales se suben al bus y nos sacan a los 6 inmigrantes que quedábamos. Así que esa fue mi introducción a México, y desde entonces tenemos que buscar a otros coyotes y eventualmente nos tardamos seis semanas más hasta llegar a Nogales, Sonora", explicó Javier.

El escritor asegura que esta traumática experiencia está escrita en cada página de su libro, uno de los más vendidos en Estados Unidos.

"Orgullo de ser el primer salvadoreño que ha llegado a la lista de los Best Sellers en el New York Times, es histórico y ahí que celebrarlo", aseveró Javier.

Por ahora ese niño de 9 años, que ahora es un escritor, asegura que no debemos olvidar de dónde venimos.

"Que no se olviden de sus raíces, y que nunca dejen que la cultura gringa les desgarre sus raíces", indicó Javier.

Javier seguirá escribiendo y asistiendo a terapia, porque asegura que el trauma vivido aún no lo ha podido olvidar.