Marchan de San José hasta San Francisco exigiendo una reforma migratoria

Cientos de inmigrantes marcharon por tres días, caminando desde San José hasta San Francisco para exigir una reforma migratoria que les permita mantenerse unidos con sus familias.

Caminaron casi 50 millas bajo el sol - aún con el calor, cansancio y algunos con llagas en sus pies. Con cada paso piden que se cree un camino a la ciudadanía para ellos y sus familias.

“Muy cansada, pero feliz, porque yo sé que vamos a lograr una reforma migratoria”, dijo Anel Aparicio, miembro del colectivo Almas Libres.

Anel es una de las que por tres días caminó junto a su hijo de 9 años. La fuerza, dice, la saca por sus dos hijos mayores que están en Oaxaca, México, a quienes no ve desde que se vino a trabajar a Estados Unidos hace 14 años.

"Necesito los papeles por mis hijos, papeles para mis hijos porque ellos son mi fuerza”, dijo Anel. “Ellos son mi fuerza y me siguen esperando allá”.

Una necesidad que se convirtió en urgencia después de una visita al médico hace unos años.

“Tenía un tumor cerebral que medía más de ocho centímetros y medio, me lo operaron”, explicó Anel. “Tengo siete cirugías en la cabeza y me lo quitaron completamente, pero retoño y salieron 15 tumores chiquitos que se volvieron cáncer y ya no me los pueden operar”.

Dice que su única esperanza es que tras casi 40 años, finalmente el próximo gobierno realice una reforma migratoria.

“Les pido que pasen la ley del registro porque lo único que quiero es salir unos días a ver a mis hijos, por lo mismo de que si salgo, no puedo regresar y con papeles iría y regresaría porque estoy en tratamiento y mi niño de aquí está muy pequeño para dejarlo”, dijo Anel.

Tras caminar 50 millas, cruzando cultivos y puentes, llegaron este lunes a la alcaldía de San Francisco.

Su mensaje llega en un momento clave antes de las elecciones de noviembre y es para los dos candidatos presidenciales.

“El republicano ya lo planteó qué va a hacer deportaciones masivas, ahora con el demócrata, ahora viene Kamala Harris y Kamala si ves estos mensajes o mires este mi mensaje, yo soy campesina, tócate el corazón y que lo primero que se venga en tu propuesta de los 100 días sea la legalización”, dijo Xóchitl Núñez, campesina y activista de SOMOS.

La caminata coincide con el inicio de la Convención Demócrata en Chicago donde esperan, retumben sus voces desde el otro lado del país, y para Anel, espera llegue a tiempo para ella.

“Que nos apoye a todos los inmigrantes de este país que nos de papeles y se lo pido con las manos en el corazón, que nos de papeles y nos apoye”, dijo Anel. “Ella tiene la última decisión”.