Inflación por las nubes: familias y comerciantes luchan contra el alza de precios de los alimentos

El aumento de la inflación le está causando dolores de cabeza a miles de familias y comerciantes hispanos quienes han visto un golpe a su bolsillo ante el alza del precio de muchos productos.

Desde hace 30 años no se había visto una inflación en los precios como la que se reporta actualmente del 7%.

Esto ha sido contraproducente para personas como Cuautémoc Rodríguez, quien vende churros en La Placita de San José.

“Yo compraba el frasco de acéitenlo en $19 dólares y ahora vale $47”, explicó Rodríguez.

El vendedor asegura que ha tenido que aumentar los precios del producto para poder tener ganancias.

“Totalmente todo me ha aumentado el precio, todo, no hay ningún producto que no me haya aumentado”, afirmó Rodríguez.

PERO, ¿A QUÉ SE DEBE QUE LA INFLACIÓN HAYA ALCANZADO EL 7% ?

Dairo Romero, experto en economía asegura que el problema de transporte y la acumulación de productos en los puertos hace que los suministros se demoren en llegar a los almacenes lo que causa el problema de abastecimiento.

“Y eso ha generado que la gente quiera pagar más y los comercializadores estén incluyendo el precio adicional a los consumidores”, dijo Romero.

¿EN QUÉ NIVEL SE ENCUENTRA LA INFLACIÓN EN EL ÁREA DE LA BAHÍA?

En general los precios subieron un 4.2% en la Bahía, mientras que la comida aumentó en un 5.2% y la energía en un 28.2%.

“El fenómeno inflacionario es porque hay mucho dinero rodando en el mercado y por eso encarece los productos. Si la gente guarda otra vez el dinero en los bancos bajaría entonces la presión por la demanda en los productos”, indicó Romero.

El experto recomendó a las familias más afectadas que busquen alimentos en organizaciones comunitarias o en los bancos de comida para ahorrar dinero que es lo que se necesita hacer en estos momentos.