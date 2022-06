Hispano dueño de camión de comida víctima varios de incidentes violentos en Oakland

El dueño de un camión de comida asegura temer por su vida luego de ser víctima de varios incidentes violentos, incluyendo un homicidio en Oakland.

Jesús Pablo contó como el 12 de mayo alrededor de las 7:30 p.m., un hombre fue baleado mortalmente cerca de su camión de comida que estaba estacionado en la cuadra 3400 de Foothill Boulevard.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según el comerciante los sospechosos le robaron $100 y el teléfono celular de su empleada.

Jesús aseguró que la víctima mortal era uno de sus clientes y explicó que el día en que los hechos ocurrieron la policía no tomó acciones.

“Me preguntó ¿estás bien? yo le dije sí, estoy bien , ¿no te pasó nada?, ¿no te heriste? no, ok está bien y eso fue todo lo que dijeron, entonces en vez de que yo me levantara un poquito el ánimo, ni preguntaron cómo es el carro, nada”, recordó Jesús una conversación que tuvo con un oficial que acudió al lugar del tiroteo.

Desafortunadamente, este no ha sido el único crimen violento del que Jesús ha sido testigo.

Hace seis meses otro tiroteo casi termina con la vida de su hijo.

“Habían unos muchachos en el parqueo, estaban comiendo, alguien más entró y comenzaron a disparar ahí, se hirió uno y casi ese día también se murió mi hijo que estaba recogiendo la basura”, afirmó Jesús.

El cinco de junio se registró otro tiroteo donde el camión de Jesús resultó dañado al recibir varios impactos de bala.

Esta situación ha causado preocupación y temor en este comerciante por lo que ha considerado cerrar su negocio.

“Estamos tratando de decirle no más trabajo pero qué vamos hacer si nosotros de eso vivimos”, dijo Jesús.

Por su parte, Noe Gallo, concejal del Distrito 5 de Oakland, explicó que en pocas semanas habrán cambios en la ciudad para controlar la violencia armada.

“El Concilio de Oakland aprobó y dirigió el dinero para tener más cámaras ahí en la 35 avenida especialmente donde están las escuelas y los negocios”, indicó Gallo.

El funcionario afirmó que actualmente la ciudad no cuenta con la cantidad suficiente de oficiales de policía para contrarrestar los crímenes violentos.

“Para tener ese número de policías tenemos que esperar hasta el próximo año”, dijo Gallo.

Hasta el momento, la única opción que tiene la ciudad es declarar estado de emergencia para que envíen ayuda federal o pedirle al gobernador Gavin Newsom que envíe a la Guardia Nacional.