Hispano, de 85 años, ayuda a jóvenes a salir de las calles a través del boxeo en San José

Con su miranda intensa, sus pasos firmes y sus manos hinchadas Frank “El Panchito” López, pone su corazón y conocimiento para enseñarle boxeo a los jóvenes de San José.

A sus 85 años, Frank continúa haciendo lo que más le apasiona, ayudar a los más jóvenes a salir de las calles.

“Dios me dio ese don y me dijo ‘Francisco, yo te saqué de la calle, ahora quiero que tú saques a estos jóvenes también´”, afirmó Frank.

A través de su club, San Jose Boxing, Frank ha mejorado la vida de muchos niños.

“Hemos ido a todos los barrios ahí entrenando chamacos, y en todos estos barrios han salido buenos boxeadores, dejaron las pandillas y se metieron al boxeo”, dijo Frank.

Una labor admirable que ha realizado durante los últimos 54 años y que, aunque no tiene los recursos necesarios ya que asegura que no reciben financiamiento por parte de ninguna institución, continúa realizando en el parque Watson de San José.

“Somos el club más pobre de San José, vamos a ponerle así no tenemos el dinero, no tenemos edificio para entrenarlos”, explicó Frank.

Pero a pesar de esto, Frank y su hijo han sabido ganarse el cariño de los jóvenes a los que entrenan ya que les dedican tiempo, amor y lo más importante, les enseñan que las mejores peleas no se libran en las calles si no en el ring.

“Yo antes me enojaba mucho y me gustaba pelear en la escuela, y cuando llegué aquí es cuando aprendí que la única razón que puedo pelear es cuando me meto en el ring”, afirmó Ismael el “Chicanito”, quien entrena con San Jose Boxing Club.

Frank aseguró que mientras tenga vida y salud continuará realizando esta labor para ayudar a los más jóvenes de la ciudad.

“Dios me dio mi salud y todavía me siento fuerte. A mis 85 años me siento fuerte”, indicó.