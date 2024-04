Hispana conquista el mundo del deporte en el Área de la Bahía

Una hispana está conquistando el mundo del deporte en el Área de la Bahía desarrollando su propio programa de ejercicios, y ampliando su red a cada vez más ciudades.

Para llegar a esto, Vanessa, madre y emprendedora, se ha preparado durante años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Vanessa tiene casi 50 años, y su afición al deporte comenzó desde que era una adolescente.

“Mi mamá fallece a los siete años y mi papá se queda viudo con tres hijos”, relató.

Sobrellevar la soledad no le fue fácil, sin embargo, en el ejercicio encontró la salida, las clases deportivas se volvieron su refugio.

“Tenía yo 17 años y para mí fue como la familia instantánea que había perdido cuando mi mamá ya no estaba”, aseguró.

Desde entonces fue avanzando, motivada por quienes la rodeaban, y llegó a certificarse como entrenadora en México y luego en Estados Unidos, a donde vino por invitación de su familia.

“Me casé, tuve una familia dos hijos y siempre he lidiado con mi peso así que después de mis hijos quedé bastante gordita”, indicó.

Esta, asegura, ha sido de sus batallas más difíciles, pero aun así no se dio por vencida.

“Todos los días regresaba a este gimnasio a hacer las máquinas al fondo”, dijo.

Y después de meses de dedicación, resurgió.

“Cuando logro sentirme más ligero regreso a las clases de baile en el salón, me sentí más cómoda y ligera y comencé en las clases de baile”, explicó.

Y todo iba bien hasta que llegó la pandemia. El confinamiento truncó su plan de empezar a impartir sus clases y su programa, sin embargo, al comenzar los negocios a reabrir y encontrarse con gente que confió en ella y apoyó sus planes, hoy vuela alto.

“Creo que Dios tiene un plan para todos nosotros y aunque fue un plan doloroso el que mi mami no estuviera conmigo me hizo ser independiente y acostumbrarme a estar sola”, aseveró.

Hoy tiene como misión hacer que quienes confían en ella tengan salud en todos los sentidos.

“Cuando ellos me cuentan gracias a ti no tengo ansiedad, gracias a ti ya no estoy tan estresada o he bajado tantas libras y mi diabetes está bajo control”, indicó.

Y tiene un mensaje para todos quienes dudan.

“Nunca pensé que, en otro país, otro idioma con otras costumbres yo pudiera hacer lo que ni sabía que me apasionaba hasta que regresé al gimnasio, tal vez en nuestra cabeza tenemos la mentalidad de este no es mi idioma y tal vez no pueda hacerlo”, puntualizó.