Cambio climático afectaría caída de nieve en California, según un estudio

El diluvio de nieve del año pasado en California, que rápidamente borró una megasequía de dos décadas de duración, fue esencialmente un rescate desde arriba único en la vida, según un nuevo estudio.

No se acostumbre a ello porque con el cambio climático la bonanza de nieve de California en 2023, un récord de nieve en el suelo el 1 de abril, será menos probable en el futuro, dijo el estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences del lunes.

Los autores del estudio acuñaron el término "diluvio de nieve" para las fuertes nevadas que ocurren una vez cada 20 años, cuando hace suficiente frío y humedad como para mantener una capa de nieve profunda hasta el 1 de abril. Pero incluso entre estos raros diluvios de nieve, el del año pasado se destacó como el más nevado, superando a 1922 en equivalente de agua de nieve, dijo la autora principal del estudio, Adrienne Marshall, hidróloga de la Escuela de Minas de Colorado.

El momento no podría ser mejor. La nieve del año pasado se produjo después de una megasequía que comenzó a principios de siglo y fue una de las peores en más de 1,000 años. Esa sequía ya pasó.

"No deberíamos contar con que estos grandes años de nieve lleguen cada dos años para rescatarnos", dijo Marshall.

Al observar diferentes escenarios de emisiones de gases que atrapan el calor en el futuro, dijo que sería “cada vez más raro” que la mayoría de las personas vivas ahora vieran nieve como esta en California en el futuro. Los cálculos de su equipo muestran que estos diluvios que se producen una vez cada 20 años serán un 58% más pequeños para finales de este siglo en comparación con las últimas décadas, incluso con un cambio climático incluso moderado.

El científico climático de UCLA Daniel Swain, que no participó en el estudio, pero se especializa en el clima en el oeste de EEUU, dijo: "No me sorprendería que 2023 fuera el invierno más frío y nevado del resto de mi vida en California".

Y dado el cambio climático, es aún más seguro que el invierno sea probablemente el más frío que la mayoría de los californianos experimentarán en el resto de sus vidas, dijo Swain.

Los diluvios de nieve provinieron de repetidos ríos atmosféricos, dijo Mark Serreze, director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, que no participó en la investigación.

"California no es ajena a los ríos atmosféricos, pero tener tantos era bastante extraño", dijo Serreze. “Tal vez estemos regresando a un régimen más húmedo, pero incluso si lo hacemos, simplemente ya no hay suficiente agua para circular. Y a medida que el clima se calienta, la capa de nieve seguirá reduciéndose, lo que hará cada vez más difícil gestionar los recursos hídricos”.

La capa de nieve de California cubre en promedio sólo el 30% de las necesidades de agua del estado; el resto se importa en su mayor parte o se bombea desde el suelo. La capa de nieve del 1 de abril de este año fue el segundo año consecutivo de acumulación superior al promedio.

Los residentes y especialmente los funcionarios que negocian los derechos de agua, un tema polémico en Occidente, tienen que tener en cuenta las sequías de nieve incluso si California está llena del “regalo” del diluvio de nieve del año pasado, dijo Marshall.

Su equipo se centró en la nieve más que en todo tipo de precipitaciones. Esto se debe a que un invierno lluvioso no ayuda a acumular tanta agua para los veranos calurosos y secos de California.

"Las represas y embalses han sido durante mucho tiempo un tema ambientalmente polémico en California y otros lugares, y tenemos este enorme embalse natural en las montañas, y eso es capa de nieve", dijo Marshall. "Entonces, cuando el agua cae en forma de nieve, se queda en las montañas durante a menudo dura bastante tiempo y luego se derrite a finales de la primavera y en el verano, cuando más lo necesitamos”.

El estudio también encontró que a medida que el clima se calienta, todavía habrá años con diluvios de nieve, pero serán mucho más ligeros que ahora si no se reducen rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Aunque el estudio se centró sólo en California, Marshall dijo que su equipo vio patrones proyectados similares para todo el Oeste.

"A pesar de los inconvenientes e incluso los peligros de las nevadas excesivas en las Sierras, todos deberían estar agradecidos de que se hayan realizado 'rescates' acuáticos en 2023", dijo el director del Laboratorio Global de Nieve de la Universidad de Rutgers, David Robinson, que no formó parte del estudio.

Pero Robinson dijo que estos años excepcionalmente húmedos y fríos ocurrirán aún menos en el futuro, por lo que es un recordatorio de "cuán preciosos y finitos son ahora y seguirán siendo nuestros recursos de agua dulce en nuestro mundo en constante calentamiento".