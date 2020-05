Hispana confecciona tapabocas inspirados en la cultura latina

A pesar de que la llegada del coronavirus ha dejado innumerables consecuencias para muchos, también ha sacado el lado humano de las personas.

Jovita Molina es bibliotecaria, sin embargo, ante la orden de encierro preventivo vio la necesidad que tenía la comunidad de Watsonville de protegerse y comenzó a confeccionar tapabocas inspirados en la cultura hispana.

¨Desde pequeña mi mamá me enseó a coser. Empecé a regalar mascaras a la gente que la necesitaba, primeramente a mi familia y luego a las personas que me contactaba via Facebook e Instagram¨, afirmó Jovita.

Así fue como nació ¨Creaciones de por Vida¨, pronto Jovita comenzó a recibir cientos de pedidos de sus peculiares diseños.

¨Yo trato de encoentrar la tela que representa mi cultura. Hago mascaras de la Virgen de Guadalupe, también tengo esta tela de las máscaras de luchadores, del Día de los Muertos pero en tarjeta de lotería, tengo a Frida Kahlo¨, aseguró Jovita.

La diseñadora indicó que aunque actualmente vende los tapabocas por medio de las redes sociales, la mayoría de las mascarillas que confecciona las regala al personal de servicios médicos, a organizaciones no lucrativas y a los campesinos.