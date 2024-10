Colegio Comunitario Chabot College estrena innovadora biblioteca

El Colegio Comunitario Chabot College está celebrando la inauguración de su nueva y moderna biblioteca en Hayward.

Con más de 63,000 pies cuadrados de construcción, la imponente estructura está atrayendo día a día a más estudiantes, lo cual ha sido todo un reto después de la pandemia.

“En el edificio antiguo teníamos el promedio de 400 a 500 estudiantes, por día, hoy en día tenemos 1,000 a 1,200 estudiantes”, indicó Pedro Reynoso, bibliotecario en Chabot College.

En los tres pisos con extensiones hay un despliegue de modernidad, donde todo responde a un nuevo concepto de lo que eran las bibliotecas tradicionales

“Antes muy silencioso, no se podía hablar, había no más libros, los estudiantes aislados, a solas, y aquí no, aquí aprender es un ejercicio social, es lo que estamos tratando de inculcar aquí en Chabot”, aseguró Sergio Saenz, director de programa escolares.

De hecho, en el diseño se tomó en cuenta las necesidades expresadas por los estudiantes, los maestros y administradores.

“Vamos a escuchar a los estudiantes, y fue como aprendimos, de cómo aprenden mejor, antes teníamos reglas de no permitir traer comida, refrescos, hoy en día pueden entrar con sus bebidas, snack”, indicó Saenz.

Tienen, por ejemplo, un salón para estudiantes que son padres de familias donde pueden hacer sus trabajos en compañía de los niños.

Además, ofrecen servicio de tutores gratis.

“Con clases de francés, español, negocios, matemáticas, entonces todo el día hay tutores”, aseveró Saenz.

Desde los ventanales, hasta las sillas cómodas, la biblioteca invita a las personas a estudiar, hasta pueden tener su propio tablero.

“No más se miraba bien aburrido, y no me dio ganas de estudiar ahí, pero cuando hicieron este edificio todo se mira como brillante”, dijo Arijana Corrales, estudia para ser enfermera.

“Hay muchas computadoras para usar, en todos los pisos, hay mucha gente, entonces hay niveles en los pisos, este si puedes hablar en el tercero no puedes hablar”, aseveró Alfredo Ibarra, estudia para ser ingeniero eléctrico.

La biblioteca costo $96 millones y los fondos vinieron de la medida a aprobada por los votantes en el 2016, por lo que el edificio está abierto para toda la comunidad.