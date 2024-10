Cómo saber si los dulces que recibes en Halloween son seguros para tus hijos

Oficiales dieron a conocer algunas recomendaciones para que padres de familia estén alertas en cuanto al tipo de dulces que sus hijos pueden recibir durante la celebración de Halloween.

“No dejen que los niños consuman los dulces en el momento, sino que esperen a que lleguen a casa”, indicó Michel Vargas, vocero del Departamento del Alguacil condado Santa Clara.

Es la primera regla que Vargas aseguró que los padres deben enseñar a sus hijos para un dulce o truco seguro.

“Junto con los niños que miren los dulces, aseguren que los dulces están cerrados y si hay un dulce que no reconoce, no se mira raro, entonces no, no se preocupen y tiran lo inmediatamente”, afirmó Vargas.

José Luaorozco, vocero de la policía de East Palo Alto, agregó que, en cuanto a los dulces caseros, lo ideal es mejor no arriesgarse.

Ahora, si después de ingerir algún producto, tu hijo presenta malestar, el agente indicó que es momento de actuar.

“Cada niño es diferente. Los padres deben de saber cómo, cómo sus hijos son y cómo reaccionan en diferentes situaciones. So, si su hijo es alegre y todo y pues llega a la casa y no se siente bien, está como ya me quiero ir a dormir o algo, los papás deben de llamar a la a los médicos a la 911”, dijo Luaorozco.

Sin embargo, durante la noche de disfraces, hay quienes prefieren no arriesgarse.

“Corremos mucho el riesgo de que pasa algo y esas cosas no son para jugar”, aseguró Daniel Martín Sánchez Carrillo, residente de San José.

“Yo pienso que mejor no les compren algo a los niños o entre familiares”, indicó Celia González, residente de San José.