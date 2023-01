La vida de muchas familias cambió tras el tiroteo de Half Moon Bay

La vida de muchas familias les cambio en cuestión de minutos, luego de la matanza registrada en Half Moon Bay

Ahora familiares de quienes lograron evadir la muerte y también de quienes lamentándolo mucho perdieron sus vidas. Comienza un tortuoso camino para enterrar a sus seres queridos y tratar el trauma que esto provocó.

Lo que era un lugar de empleo, seguro de trabajar en Half Moon Bay, La granja Mushroom Farm, se convirtió en una escena de crimen

La gran pregunta es: ¿por qué el sospechoso asesinó a sangre fría a varios de sus compañeros?

"Testigos y Familiares de las víctimas me dicen que hay dos problemas a superar ahora. El shock, el trauma que esto provocó y también llevar el cuerpo para aquellos que son de México y tienen a sus familiares Allá"

Ese es el caso de José Miguel, quien su primo fue asesinado "José tenía como unos 35 años y tenía hijos”. José dijo que esperan repatriar el cuerpo de su primo a México pronto.

Por su parte, Miguel Chávez dice que su papá sobrevivió al tiroteo: "Él está en shock no puedes. No he podido hablar preguntarle no me atrevo solo le doy gracias a Dios que lo llame y me dijo que estaba bien"

Sin embargo, para Federico Núñez, no fue sino hasta hoy en la mañana que supo que su exesposa Juana sobrevivió el tiroteo en la segunda escena del crimen.

Esta comunidad quedó marcada de por vida. Son familias que jamás pensaron que un día regular en el trabajo se iba a convertir en una de las matanzas más grandes de nuestra región.