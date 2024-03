Guardabosques hispana enseña la historia del parque Presidio en San Francisco

En el Presidio del Parque Nacional Golden Gate Recreation Area hay mucha historia.

“Este lugar fue una base militar por más de 150 años, pero antes de ser base militar de la U.S Army ha sido la tierra ancestral de Ramaytush Ohlone, que es una tribu”, explicó Christina Martínez, guardabosques del parque.

El deber de Christina es mantener viva esa memoria.

“Mi trabajo se enfoca en enseñarle a los estudiantes la historia cultural y natural de este lugar que llamamos El Presidio”, aseguró Christina.

La guardabosque latina jamás imaginó abrirse camino en este campo.

“Yo me mudé de la Ciudad de México a los 9 años, y yo no tenía absolutamente idea de que existían los parques nacionales en Estados Unidos, y no fue hasta que estudié Ciencias Ambientales en la universidad que empecé a aprender sobre el sistema de parques nacionales del país”, explicó Christina.

Ella fue en la Universidad Duke en Carolina del Norte donde participé en una pasantía de herencia hispana del servicio de parques nacionales en el 2016.

“Y de ahí brinqué a parques como Sequoia NationalPark, me fui a Washington a Mount Rainer National Park. También fui a Alaska al Glacier Bay National Park y el último parque que trabajé antes de mi posición aquí fue el Joshua Tree que está en el desierto del Mohave”, relató Christina.

Christina cita una encuesta del Servicio de Parques Nacionales en donde solo el 5.6% de los empleados se identificaron como latinos. Así mismo, otro estudio del servicio encontró que solo el 13% de los turistas en los parques nacionales son latinos.

Es por eso por lo que la agencia federal busca reclutar más guardabosques hispanos.

"Todavía hay mucho trabajo que hacer en la agencia para que nuestros guardaparques representen la población de nuestro país”, aseguró Christina.

La guardabosques aseguró que desde que llegó a la Bahía hace un año y medio, reconoce la importancia de compartir sus conocimientos en inglés y en español.

“Hay muchos estudiantes que apenas migraron a los Estados Unidos y necesitan ese apoyo bilingüe. Es muy importante que se vean representados en diferentes carreras”, aseveró Christina.

Por su parte, sus colegas reconocen las habilidades de Christina y la describen como una mujer trabajadora.

Benny Batom indicó que trabajaron juntos en una conferencia de estudios sociales donde capacitaron a maestros de todas partes del país sobre la ocupación de Alcatraz.

“Es para ayudarlos a conectarlos a la naturaleza y a la historia del lugar donde viven”, dijo Christina.

Son esas y otras historias que Christina busca que todos los jóvenes aprecien.