Graban supuestos ataques racistas en San Francisco

Dos videos captados en San Francisco están generando controversia tras reflejar racismo y abuso verbal.

Andres Patino dice que estaba realizando sus labores rutinarias en Dolores Park cuando la conversación con una mujer se intensificó por las restricciones del COVID-19.

Cuando la mujer sacó guantes y tijeras, decidió grabar.

El enfrentamiento entre esta mujer y un residente de San Francisco está circulando por las redes sociales y creando controversia.

“Estábamos poniendo flyers que alguien había quitado y cuando hacía eso llegó una señora diciendo que el COVID no es verdad”, dijo Patino.

Esa charla según patino rápidamente escaló cuando ella comenzó a retar la pandemia.

“Ella comenzó a caminar hacia mí y me asusté un poco por lo que me estaba diciendo y con unas tijeras, quién sabe qué haría”, él dijo.

La compañera de Patino llamó a las autoridades quienes finalmente calmaron a la mujer después que le gritó estos comentarios.

El mismo día al sur de la ciudad, otro video surgió.

Esta vez, un hombre hispano fue la víctima del abuso verbal cuando caminaba con su mascota. Stanley Gonzalez rápidamente trató de intervenir pero al retirarse la mujer volvió a gritar su furia racial por casi.

“Perro Mexicano”, gritaba el atacante.

El vice alcalde de Daly City reaccionó via twitter diciendo, “nos unimos contra el odio y nuestras comunidades no tolerarán este comportamiento. No es aceptable”.

Gonzalez y Patino hoy esperan que al publicar estos videos puedan enviar un mensaje similar.

“Así no es como se trata a la gente. Aquí en la ciudad que yo amo ese tipo de comportamiento de racismo no es aceptable”, dijo Patino.

Se desconoce las identidades de ambas mujeres en los videos.

Ambas víctimas nos dicen que el golpe verbal no fue fácil de ignorar pero mantener la calma fue lo único que pudieron hacer para evitar que la situación escalara.