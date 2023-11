Giving Tuesday: así puedes donar a organizaciones para ayudar a familias necesitadas en la Bahía

La temporada navideña saca a relucir la generosidad que hay en muchos de nosotros y este Giving Tuesday muchas organizaciones benéficas esperan ser ellas quienes obtengan ayuda.

Una encuesta de United Way encontró que uno de cada cuatro residentes lucha por satisfacer sus necesidades básicas, lo que suma más de 600,000 de personas en la comunidad.

Parte del problema es que el 40% de los necesitados gastan más de un tercio de sus ingresos en vivienda.

Por esa razón, United Way enfoca las donaciones en ayudar a las personas a conectarse con la universidad y las carreras, obtener estabilidad financiera y abogar por la justicia en materia de vivienda para que las personas puedan permanecer en el Área de la Bahía.

"Aquí es donde está su familia. Aquí es donde está su comunidad", dijo Kevin Zwick, director ejecutivo de United Way Bay Area. "Aquí es donde crecieron y criaron a sus hijos y nietos, y no quieren irse y no deberían tener que irse".

Hay muchas otras organizaciones que también ayudan de otras formas:

Cualquiera que esté en posición de donar debe tomar medidas para verificar que la organización benéfica que le interesa sea legítima.

A continuación, se ofrecen algunos consejos que te ayudarán a verificar una organización benéfica:

El IRS le permitirá verificar su estado de exención de impuestos

Charity Watch califica la eficiencia con la que una organización benéfica utiliza las donaciones

Give.org es Wise Giving Alliance de Better Business Bureau, que verifica la confiabilidad de las organizaciones.

Cualquiera que sea víctima de una organización fraudulenta puede visitar reportfraud.ftc.gov.