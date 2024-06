Frustración y enojo por lentitud en votación en sedes consulares mexicanas

Los mexicanos en el exterior salieron a votar en los Consulados de México en California. Y muchos expresaron su frustración por las demoras en las urnas.

Los electores afirmaron que desde muy tempranas horas formaron largas filas, y la atención sufrió varias interrupciones en el sistema. Los votantes se quejaron de las faltas de casillas.

Víctor Cristóbal informó a nuestra sala de redacción que el llegó a las 6:30 am del domingo para votar en las instalaciones del Consulado de México en San José y fue el número 10 de la fila. Cristóbal explica que salió pasada las 8:30 am sin embargo informó que el número de casillas se redujo por problemas técnicos.

‘’De las 6 casillas instaladas solo estaban trabajando dos, había problemas técnicos y solo cuatro representantes. El sistema se caía a cada rato y cada vez que esto ocurría, llegaba el representante para asistir al votante y eso tomaba tiempo’’, explicó Cristóbal.

También otras personas expresaron que llevaban seis horas esperando y que según ellos hasta ese momento habían ejercido el voto solo 150 personas. Este es el caso de Saul Trejos.

‘’Estamos frustrados, porque el representante del Instituto Nacional Electoral (INE), nos dijo que no estaban preparados para ayudar a tanta gente, quisiera que este mensaje llegue a México porque allá está la matriz del INE, si enviaron un dinero y no están usando los recursos de forma apropiada esto el resultado de 2,000 a 3,000 personas frustradas que quieren votar, luego un representante del INE nos dijo que no va a hacer posible porque no va haber tiempo’’, afirmó Trejos.

Una situación similar se vivió en el Consulado de México en Fresno, algunos residentes expresaron su incomodidad por estos retrasos.

“Son pocas casillas y eso es lo que a mí me incomoda’’, dijo Guillermo Valdez, residente de Merced.

“Nosotros tenemos aquí cuatro urnas electrónicas y una computadora que sirve como urna. Son cinco dispositivos de votación el tema es que muchas veces los ciudadanos son adultos mayores que no están familiarizados con el uso de estas tecnologías ya la presidencia y los representantes nos autorizaron a poder orientar sobre el uso de la de la urbe para que el proceso sea lo más ágil posible", explicó un representante del consulado mexicano en Fresno.