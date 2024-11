Hispanos preocupados por medida que prohibe estacionar casas rodantes en calles de Fremont

Familias expresaron su preocupación luego de que el Concejo de Fremont aprobara una ordenanza que prohibiría que casas rodantes se estacionen por más de 72 horas en las calles de los vecindarios, escuelas o parques de la ciudad.

"Pues prácticamente como te comento no sabemos dónde vivir, pues somos mi esposo y yo y mis tres niños", aseguró Senae López, vive en una casa rodante.

Senae y su familia viven en el parque Irvington desde hace 6 meses.

"Si nos llegan a mover de aquí no sabemos a dónde irnos, más que nada yo que tengo tres niños, y que apenas acabo de inscribir aquí en la escuela cruzando la calle, lo cual fue muy difícil si no tienes una dirección", expresó Senae.

Julio Alvarado, quien trabaja en la ciudad, aseguró estar de acuerdo con la ordenanza.

"Es bueno removerlas porque especialmente estando cerca a la escuela, pueden ver que están haciendo drogas, inyectándose, dejando cosas en el piso que puede afectar a los niños", dijo Alvarado.

En mayo algunos residentes expresaron preocupación por el ruido y problemas de salud que causaba los generadores de estos vehículos.

Por su parte, Senae también explicó que la razón por la que vive en su casa rodante y trabaja de día reciclando es por el alto costo de vida.

"Me entiende tengo que ir a reciclar porque el dinero no alcanza, es algo que mi esposo no hacía y ahora prácticamente le tuve que enseñar hacerlo", dijo Senae.

Telemundo 48 se comunicó con la ciudad de Fremont y nos dijeron que actualmente no tienen un lugar para que estas casas rodantes pasen la noche, solo para vehículos pequeños.

"Estar moviéndonos cada tres días, como le digo uno paga gasolina, muchos dicen te estás ahorrando la renta pero si uno paga taxes, gasolina, la vestimenta", afirmó Senae.

La ordenanza entrará en vigor en 30 días, las personas que no acaten la medida recibirán una advertencia y si posteriormente no mueven el vehículo la policía puede incautarlo.