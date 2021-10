Florería hispana ha llenado de detalles por 35 años a residentes de San José

Durante 35 años la florería A Touch of Love ha ofrecido una gran variedad de flores y detalles para ocasiones especiales a residente del sur de la Bahía.

Este pequeño local, ubicado al este de San José, ha sido cómplice de propuestas de noviazgo, cariños entre esposos y felicitaciones por cumpleaños y graduaciones. Además, ofrecen consejos a quien lo necesite.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Consejo, cómo enamorar a las muchachas, cómo entrarle con las flores, qué mensaje ponerle en su tarjetita”, aseguró Angeluz, dueño del local.

Angeluz y su esposa fundaron el lugar junto a un amigo que luego emprendió su propio negocio, sin embargo, decidieron continuar apostando por esta iniciativa.

“Nunca pensé trabajar con flores. Yo soy del Perú, vine a este país como cualquiera, yo tengo una profesión, pero cuando uno llega no le sirve la profesión por el idioma y tiene uno que buscar la manera de seguir adelante”, dijo Angeluz.

Y como todos lo negocios, esta floristería también resultó afectada por la pandemia y debieron cerrar durante dos meses, pero lograron salir adelante gracias al apoyo de sus fieles clientes.

“Mantener este negocio nos ayudan ellos, ¿cómo? vienen y compran una cosita y me dan una propina, son buena gente los vecinos”, indicó Angeluz.

El comerciante afirma continuará comprometido con su clientela para ofrecerles el mejor servicio.

“La diferencia de comprar flores en otra tienda que no es florería, la calidad y el arreglo es diferente. Me acuesto con flores, me levanto con flores, trabajo con flores uno nunca termina de aprender con las nuevas innovaciones y también nos ponemos al día poco a poco”, añadió.