Fin de semana feriado con restricciones

Ya está aquí el fin de semana feriado, muy diferente comparado a otros años en medio de la pandemia, y con algunas de las restricciones siendo distintas en los diferentes condados del Área de la Bahía.

En un esfuerzo por mantener la sana distancia, las autoridades del condado de San Francisco han pintado círculos en los parques Marina Green y Dolores.

Aunque personas pueden ir de hiking, no se puede hacer lo siguiente: no debe nadar, andar en bote, realizar picnics, no organizar carne asadas, ni llevar a cabo actividades en grupo.

Lo que algunos ven con buenos ojos

“Yo me quedo en la casa, que voy a andar ahí buscando el peligro en la calle, es lo mejor ahí, las precauciones nunca están demás”, dijo Ronaldo Maltés Chávez, residente de San José.

Las playas de Santa Cruz continúan cerradas, de 11 a.m. a 5 p.m. pero con restricciones.

Solo se pueden realizar actividades acuáticas. En las costas de San Francisco y Half Moon Bay encontrará los estacionamientos cerrados y restricciones en las playas.

No puede permanecer en un solo sitio, tomando el sol, debe estar en movimiento. Y en el condado Marin han prohibido la entrada de las personas a las playas.

“Nuestros oficiales dieron más de 6,000 infracciones, por alguien que iba manejando a más de 100 millas por hora”, dijo Custodio López de la Patrulla de Caminos de California.

En las autopista, oficiales estarán reforzando la seguridad, tendrán más oficiales patrullando las carreteras en busca de conductores bajo estado de ebriedad, asimismo, a quienes no lleven puesto el cinturón de seguridad y a quienes conduzca a exceso de velocidad.

“Si hay muchas personas que andan en sus carros muy rápido, que no piensan en las consecuencias de los actos”, dijo Delia Martínez, residente de San José.

Oficiales hacen el recordatoria que a pesar que la mayoría de condados ya están en la Fase 2 de la apertura económica, seguimos bajo orden de encierro preventivo y los viajes no esenciales siguen siendo prohibidos.