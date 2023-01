Organizaciones recolectan donaciones para las 40 familias afectadas por la masacre en Half Moon Bay

La organización Farmworker Caravan recolectó el miércoles donaciones para ayudar a las 40 familias que resultaron desplazadas debido al tiroteo masivo ocurrido en Half Moon Bay.

Los afectados actualmente se hospedan en un hotel ya que no han podido volver a sus viviendas porque la policía aún colecta evidencia de lo ocurrido.

“Fue algo muy trágico en Half Moon Bay y hay muchas familias, hay 40 familias que ellos son afectados de eso”, indicó Darlene Tenes, vocera de Farmworker Caravan.

Las donaciones recolectadas les serán entregadas a la organización ALAS quienes serán los encargados de distribuirlas entre las familias afectadas.

“Necesitan zapatos, necesitan ropa porque realmente se fueron de los ranchos sin nada, ni sus bolsas trajeron y tienen niños”, indicó Verónica Rodríguez, vocera de ALAS.

La iniciativa parte de la premisa de que muchos de los afectados no han podido trabajar y prácticamente salieron de sus casas con lo que llevaban puesto.

“Cuando los campesinos no trabajan, ellos no ganan dinero y no comen, y los niños no comen”, afirmó Tenes.

Fuera de cámaras, algunas madres desplazadas le dijeron a Telemundo 48 , que es difícil proveer para sus niños en estos momentos, sobretodo ante la incertidumbre de cuánto tiempo más estarán en esta situación.

“Esos niños necesitan terapia porque es un trauma para ellos”, aseveró Lourdes Patiño, residente de Half Moon Bay.

Farmworker Caravan estará aceptando donaciones el jueves nuevamente a partir de las 8:00 a.m., en el San José Womens Club, en San José.

Para realizar donaciones monetarias haz clic aquí.