Familia hispana sobrevive al coronavirus en San José

Una familia hispana narró los momentos difíciles que pasó cuando varios de sus miembros dieron positivos al coronavirus en San José.

"No podía resollar, no podía hablar, no podía andar.Necesitaba que mi nieto me llevara de un cuarto al otro. Cuando me metieron al hospital dije ya a lo mejor no voy a salir de acá", aseguró Sally Armendares.

Sin embargo, el virus no solo perjudicó a Sally, sino también a su hija y a su pequeña nieta de 5 años de edad.

Luego de sobrevivir a este peligroso virus, Sally y su hija hicieron un llamado a los residentes para que se cuiden y tomen precauciones.

"Yo nunca pensé que nos iba a tocar, uno se siente invencible. Sobrevivimos y estamos acá para pasar el mensaje que uno tiene que tomar todas las precauciones que uno pueda", afirmó Rebeca Armendares, hija de Sally.

A pesar de haber sobrevivido, Sally y Rebeca, sienten una gran tristeza tras la muerte de uno de sus familiares que falleció debido al virus.

El condado Santa Clara dijo que los latinos son el grupo étnico que más ha registrado casos confirmados del virus por lo que hicieron un llamado a los residentes para que se hagan las pruebas y cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar contagios.

"Estamos recomendándole a la comunidad que sigan manteniendo el distanciamiento social y que usen su tapabocas y mantengan 6 pies de distancia", aseguró Ricardo Romeo, vocero del Departamento de Salud Pública del condado.