Familia en área de Richmond recibe notificación de desalojo en temporada navideña

En medio de la época navideña, una familia del área de Richmond recibió una notificación de desalojo de tres días. Según el propietario, esto es por violacion del contrato.

“Sentí un bajón completamente, dije wow, esperando Navidad”, dijo Karen Demata, quien recibió una notificación de desalojo seis días antes de Navidad.

Ella dice que le daban tres días para desalojar su apartamento o corregir presuntas violaciones del contrato.

“Los planes para Navidad ya no se pasan tranquilos, me arruinó la navidad”, dijo Demata.

Entre las presuntas violaciones estaría tener dos adultos más viviendo en la propiedad y una mascota.

“Mi mamá y mi hermana viven conmigo y tambien porque tengo una mascota porque tengo un niño con necesidades especiales”, dijo Demata.

Pero ella asegura que estas no pueden ser violaciones del contrato.

“Que estoy violando sus reglas de un contrato que no existe y yo jamás le he firmado un contrato, cuando él asegura que sí existe”, dijo Demata.

Ella cree que esto es más una represalia del dueño de la vivienda, la cual está en un proceso de reparación en el exterior.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Porque me opuse a pagarle por algo que yo no dañé,” ella dijo.

Además dice que por los reclamos que han hecho.

“Desató por el water heater que se dañó, se apagó por las lluvias que tuvo filtración de agua”, dijo Demata.

La abogada Leah Simon Weisberg dijo que aunque las notificaciones sean de tres días, “El dueño tiene que antes de desalojar a alguien tiene que ir por el sistema de corte, archivar con corte, el inquilino tiene oportunidad de archivar contra eso, y tener una audiencia”.

Además explica la abogada es fundamental entender las bases de la notificación de desalojo.

“Tienes que tener primero un contrato escrito para decir quien puede vivir allá o no, entonces si no hay contrato escrito esta notificación no vale”, dijo Simon Weisberg.

Telemundo 48 se comunicó con el dueño de la propiedad por teléfono y él reconoció que es difícil durante esta época navideña enviar este tipo de notificaciones y se mostró dispuesto a negociar.

Pero para negociar Demata, también espera que el dueño solucione los graves problemas que tienen en el interior de la unidad, incluyendo moho y filtraciones de agua

“He aguantado mucho, si él hubiera hecho las reparaciones adecuadas desde hace tiempo no hubiéramos llegado a los daños que están en el interior, daños que son por la lluvia no por mi”, dijo Demata.