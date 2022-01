Familia de un hombre presuntamente abusado sexualmente por un cura demanda a la Diócesis de Oakland

La familia de un hombre fallecido que dijo que un sacerdote católico romano del Área de la Bahía abusó sexualmente de él repetidamente cuando era niño está demandando a la Diócesis de Oakland bajo las disposiciones de una nueva ley estatal que permite que tales casos avancen.

La familia de Jim Bartko, exdirector deportivo de la Universidad Estatal de Fresno, presentaron la demanda la semana pasada en el Tribunal Superior del condado Alameda.

La demanda alega que Bartko sufrió repetidos abusos sexuales entre 1972 y 1975 a manos de Stephen Kiesle, entonces sacerdote de la diócesis de Oakland y asignado a la parroquia de St. Joseph en Pinole.

También afirma que la diócesis conocía el "historial de conducta sexual y agresiones sexuales contra menores" de Kiesle antes de su presunto abuso de Bartko y, por negligencia, permitió que Kiesle continuara trabajando con niños a pesar de ese conocimiento.

Kiesle fue condenado en 2004 por abusar sexualmente de un niño, salió de prisión en 2009 y vive en Walnut Creek, según el sitio web California Megan's Law.

También fue condenado en 1978 por abusar sexualmente de niños en la parroquia Our Lady of the Rosary en Union City, pero se le permitió volver a trabajar mientras estaba en libertad condicional, según los abogados de Bartko.

Kiesle dejó el sacerdocio en 1981, pero regresó a St. Joseph's en 1988 como ministro voluntario de jóvenes, dijeron los abogados de Bartko.

Está catalogado como un "clero acusado con credibilidad" en el sitio web de la diócesis, que dice que fue destituido del ministerio en 1978 y "laicizado" en 1987.

Bartko, quien escribió un libro sobre su abuso y las luchas posteriores titulado "Boy in the Mirror", demandó a la diócesis en 2020 pero murió a la edad de 54 años, solo tres días después de anunciar su demanda.

"La causa de la muerte fue la cirrosis del hígado, resultado de décadas de consumo de alcohol para hacer frente a su trauma infantil", dijeron los abogados de Bartko en un comunicado de prensa el lunes.

"El primer trago de Jim llegó a la edad de 7 años, proporcionado por el padre Stephen Kiesle como un medio para hacer que Jim fuera más vulnerable a las insinuaciones sexuales del padre Kiesle", según el comunicado.

La nueva ley, SB447, entró en vigencia el 1 de enero y permite a las familias de víctimas fallecidas de abuso sexual infantil y otros delitos demandar por daños no económicos, o "dolor y sufrimiento", en su nombre.

Según la ley anterior, esos reclamos normalmente terminaban cuando las víctimas fallecían.

"Ahora no importa de qué mueran, el caso sigue vivo sin importar cuál sea la causa", dijo el abogado de Bartko, Rick Simons.

"También significa que la ganancia de detener estos casos y mantenerlos en secreto hasta el final de la vida, la ganancia de hacer tantas mociones y tácticas dilatorias como sea posible con la esperanza de que la gente muera se elimina de la ecuación", dijo Simons.

Un portavoz de la diócesis dijo el lunes que aún no han recibido la demanda y se negó a comentar.

Un abogado de Kiesle, que no figura como acusado en la demanda, se negó a comentar y dijo que aún no había visto la denuncia.