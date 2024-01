“Ya Basta”: comerciantes exigen se declare estado de emergencia ante inseguridad en Oakland “Ya no hay nada aquí, la gente no nos quiere visitar, las tiendas se cierran, y Oakland es como una ciudad cada día con menos gente, mis amigos se están mudando porque no quieren vivir aquí entre la violencia”, indicó Tuan Ngo, Residente del oeste de Oakland.