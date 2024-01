Estudiantes universitarios indocumentados se declaran en huelga de hambre en la Bahía

Sin temor de anunciar con megáfonos y pancartas que son estudiantes indocumentados, un grupo de jóvenes marchó dentro de la Universidad de California en Berkeley.

Varios de estos alumnos dejarán de comer durante los siguientes días para exigir ciertos beneficios.

“Para que la Universidad de California tome acciones para mejorar la experiencia de estudiantes indocumentados”, indicó Leonardo David Rodríguez, estudiante en huelga de hambre.

Son estudiantes que piden ser tratados con dignidad y de la misma forma que sus colegas nacidos en este país, y que la universidad les permita trabajar en puestos dentro de dicho sistema universitario.

“Estoy participando en la huelga de hambre y no vamos a comer hasta que escuchemos esa decisión”, dijo Rodríguez.

Y es que los regentes universitarios empezaron a reunirse desde el 23 de enero y prometieron en mayo del año pasado implementar para noviembre un plan para remover las restricciones para alumnos que no tienen acceso a DACA y hasta ahora estos jóvenes siguen en el limbo.

“Quiere decir que los estudiantes indocumentados pudieran acudir a trabajos que les ayudarían a convertirse en profesionales, y a usar la educación que la Universidad de California les ha dado”, afirmó Jeffry Umaña Muñoz, estudiante en huelga de hambre.

“Toda mi vida en los Estados Unidos mis opciones han sido limitadas por mi estatus legal, y daca ha cambiado eso pero no ha sido suficiente y no es permanente, y por eso tengo la urgencia de no comer y protestar en ese modo”, aseveró Rodríguez.

Otros dicen que con esta huelga de hambre quieren dejar cambios y también un legado.

“Yo estoy en mi último año estudiando en UCLA y estoy a dos trimestres de graduarme, pero estoy pensando en la siguiente generación de estudiantes indocumentados que van a venir a estas universidades”, añadió Karen Ruíz Díaz, estudiante en huelga de hambre.

Estos alumnos están dispuestos a poner en riesgo su salud.

“No temo por mi salud, es algo que es segunda prioridad ahorita y no va a ser una prioridad hasta que tenga los mismos derechos que alguien que tenga documentación”, puntualizó Rodríguez.

El miércoles los estudiantes tienen programadas vigilias en varios campus a través del Sistema de Universidades de California.