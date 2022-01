Estudiantes se gradúan gracias a las becas de la fundación Catalino Tapia

Cientos de estudiantes han tenido la oportunidad de poder graduarse de la universidad gracias a las becas que otorga la fundación Catalino Tapia que los ayuda financieramente a pagar sus estudios.

“Hemos becado a 348 estudiantes de los cuales gran parte son profesionales”, aseguró Catalino Tapia, fundador del programa de becas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Estudiantes que estén interesados en aplicar para una beca lo pueden hacer a partir de martes.

Bianca, fue una de las beneficiarias de este programa que le ha dado las herramientas para seguir adelante y convertirse en abogada de inmigración.

“Yo crecí en una comunidad donde hay muchos inmigrantes, mi familia es inmigrante, saber que muchas de esas familias no tienen la ayuda o no saben cuáles son sus beneficios y sus derechos, yo quiero ayudar a mi comunidad", aseguró Bianca.

Para esta joven alcanzar sus objetivos es importante ya que sirve de ejemple para sus tres hermanas.

"Tal vez porque nunca hemos tenido la ayuda de otra persona más grande que nosotras que haya ido a la universidad, porque mis papás no fueron a la universidad y viniendo de Guatemala hay muchas oportunidades que no se les da a los muchachos allá y yo siempre he buscado la oportunidad para seguir estudiando", aseguró Bianca.

La fundación ofrece estas oportunidades a los jóvenes sin importar sin son inmigrantes o no.

"Yo sé que tal vez por ser inmigrante y tal vez eres la primera persona que va al colegio, a veces no tenemos ayuda que nos pueda ayudar en ese aspecto, no quiero que todos piensen que no hay ayuda allá afuera porque sí las hay”, explicó Eunice, otras de las jóvenes beneficiadas por el programa de becas.

Estas becas puedes ser solicitadas cada año sin importar la condición de becado dentro de la fundación.

El plazo de solicitud de becas cierra el 6 de marzo.

Para más información sobre los requisitos visita http://www.bagsf.org/