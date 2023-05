Estudiantes de San José protestarán el viernes en contra de la violencia armada

Se espera que los estudiantes de San José salgan de clases el viernes para una protesta contra la violencia armada.

Se anticipa que la demostración de los estudiantes de Willow Glen High School comience a las 12:15 p.m. Llega después de que la policía respondiera a amenazas e incidentes con armas en las escuelas durante las últimas semanas en todo el Distrito Escolar Unificado de San José (SJUSD, por sus siglas en inglés).

"Me siento algo seguro en el sentido de que sé qué hacer si alguien decide convertir mi escuela en un cementerio", dijo el estudiante Gavin Rust durante una reunión de la junta escolar el jueves. "Pero no me siento seguro en el sentido de nuestra respuesta a nivel de distrito", agregó.

Cientos de padres, estudiantes y maestros asistieron a una reunión de la junta del SJUSD el jueves para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad escolar.

La semana pasada, la policía arrestó a un estudiante por llevar un arma escondida cargada a la escuela secundaria Willow Glen. Unas semanas antes de eso, otro estudiante fue detenido por llevar un arma cargada al campus de la escuela secundaria Hoover.

Quienes expresaron sus preocupaciones en la reunión de la junta del jueves exigieron un plan de respuesta mejorado, apoyo de salud mental para los estudiantes después de incidentes y comunicación con los padres durante eventos críticos.

El distrito emitió la siguiente declaración esta semana:

"Nuestras escuelas son un reflejo de nuestra comunidad. Hemos visto un aumento en la violencia armada en todo el país, en nuestro estado y en nuestra comunidad local. También vivimos en una época en la que las redes sociales inundan a las personas con información que a menudo no es precisa, lo que aumenta dramáticamente la ansiedad de toda la comunidad. Todas las amenazas, incluso cuando no son creíbles, causan trastornos, emociones y temores significativos para nuestros estudiantes, familias y empleados.

Específicamente para el Distrito Unificado de San José, contamos con protocolos para abordar cada amenaza a la seguridad de los estudiantes y el personal en asociación con SJPD, quienes han realizado un trabajo sobresaliente investigando la credibilidad de las amenazas contra los estudiantes, el personal y las escuelas. Cada amenaza se investiga a fondo con una reevaluación continua de la seguridad de nuestros estudiantes".