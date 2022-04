Estudiantes de la escuela primaria César Chávez podrían ser transferidos a otros planteles en SJ

Es posible que los estudiantes de una escuela primaria del vecindario en el distrito escolar Alum Rock Union tengan que mudarse.

El consejo de administración del Distrito Escolar Alum Rock Union votará el 14 de abril si convierte a la Escuela Primaria Cesar Chavez en el Centro de Aprendizaje Temprano Cesar Chavez para niños desde preescolar hasta kindergarten. Los estudiantes en los grados 1-5 tendrían que elegir otra escuela, mientras que los estudiantes más jóvenes que ya están en la escuela permanecerían.

Yesenia Cruz, quien tiene un alumno de primer y quinto grado en Cesar Chavez, está preocupada por que la cercana escuela primaria San Antonio, donde probablemente asistirían los estudiantes, también esté en una lista de escuelas recomendadas para cerrar.

"Si van a cerrar nuestra escuela y San Antonio está en la lista", dijo Cruz, "¿a dónde van a ir nuestros hijos?".

Pero la superintendente del distrito escolar de Alum Rock Union, Hilaria Bauer, dijo que, dado que la escuela primaria San Antonio es la instalación más nueva del distrito, no sería reutilizada.

Cruz está molesta por cómo el distrito escolar manejó la información sobre el cierre. El director de la escuela primaria Cesar Chávez, Julio Villalobos, invitó a los padres por correo electrónico a unirse a él y a Bauer el 29 de marzo para una reunión en persona "para discutir información importante del sitio para el año escolar 2022-23".

"Por la forma en que enviaron el mensaje, no dijeron que la escuela estaba cerrando, por lo que no aparecieron muchos padres", dijo Cruz a San Jose Spotlight. "Se enteraron a través de sus hijos, no de la escuela, de lo que estaba pasando".

Cruz dijo que los estudiantes y los padres están molestos y estresados ​​por la posibilidad de tener que abandonar la escuela.

“No queremos que nuestra escuela cierre”, dijo.

MATRÍCULA EN DECLIVE

El presidente de la junta del distrito escolar de Alum Rock Union, Andrés Quintero, dijo que la junta "se está moviendo en la dirección correcta" para mantener la solvencia del distrito.

"Lo que se ha propuesto es que vamos a mantener una presencia", dijo a San Jose Spotlight. "Vamos a rediseñarlo como una escuela para niños muy pequeños".

Quintero dijo que la Escuela Primaria Cesar Chávez actualmente tiene alrededor de 170 estudiantes, pero podría apoyar a 500 o más. Dijo que al cambiar la escuela a un centro de aprendizaje temprano, el distrito ahorraría alrededor de $1 millón en gastos generales y administrativos. Los socios escolares asumirían parte del costo de funcionamiento de las instalaciones y aportarían fondos adicionales. Un socio potencial es Kidango, un grupo centrado en la educación desde la infancia.

La pérdida de estudiantes debido a la deserción ha contribuido a los problemas financieros del distrito. La Junta de Educación del condado Santa Clara se sumó a los problemas del distrito cuando decidió aprobar 25 escuelas autónomas de una organización, dijo, al igual que las familias que se mudaron al Valle Central.

“Enfrentamos algunos desafíos significativos debido a la sobresaturación de las escuelas chárter”, dijo Quintero. "Estamos desarrollando asociaciones que posiblemente podrían generar ingresos en el futuro para que podamos continuar manteniendo nuestros sitios y poder brindar educación a nuestros hijos".

Quintero dijo que se proyectaba un déficit presupuestario, aunque no reveló el monto. Para evitarlo, el distrito tuvo que tomar medidas. Reutilizar la escuela es la mejor opción considerando las circunstancias, dijo.

El Distrito Escolar Alum Rock Union fusionó las escuelas intermedias Clyde L. Fischer y Lee Mathson con Renaissance Academy al comienzo del año escolar 2021-22 debido a un déficit de $3 millones. Bauer dijo que aunque los fondos del gobierno por única vez proporcionaron cierta estabilidad al presupuesto, el distrito debe permanecer "conservador y consciente", vigilando el tercer año.

"No es fácil para mí hacer esta recomendación, pero tengo que ser una buena administradora del distrito", dijo a San Jose Spotlight.

OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE TEMPRANO

Bauer dijo que la necesidad de un lugar seguro para los niños en edad preescolar de las familias trabajadoras del vecindario fue un impulso importante para la reestructuración de la Escuela Primaria Cesar Chávez. El distrito espera brindar servicios de aprendizaje temprano en menor medida en otros sitios.

Corina Herrera-Loera, miembro de la junta de Alum Rock, ve el cambio como una victoria para toda la comunidad.

"Nuestros estudiantes no solo continuarían yendo a la escuela dentro de nuestro distrito en una escuela cercana", dijo, "sino que además, podríamos traer a nuestros niños más pequeños, los niños pequeños que aún no estamos apoyando, y socios de aprendizaje para ayudar a pagar la instalación".

Pero la madre Maribel Sepúlveda, que tiene un alumno de tercer y quinto grado en la Escuela Primaria César Chávez, dijo que cerrar la escuela a los grados 1-5 es una pérdida. Le preocupa que sus padres tengan que caminar más y enfrentarse a cruces de calles importantes para llevar a su hijo menor a la escuela. Su hija está preocupada por tener que empezar de nuevo, hacer nuevos amigos y orientarse en el campus.

Sepúlveda dijo que no ve por qué la escuela no puede compartir espacio con el centro de aprendizaje temprano y permitir que los estudiantes se queden.

"Espero que realmente hayan considerado esto porque está afectando a muchas personas de bajos ingresos", dijo. “Esta es la escuela de su vecindario y se la están quitando”.