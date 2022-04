“Estaba muerto y le siguió disparando”: madre de joven ejecutado en licorería de Hayward rompe el silencio

Con lágrimas en los ojos, una madre hispana pide justicia luego de que su hijo muriera ejecutado por dos hombres en una licorería en Hayward.

El 5 de marzo alrededor de las 9:00 p.m., Gustavo Tavera se encontraba en la licorería N&M Liquors en ubicada en la cuadra 200 de A Street cuando presuntamente tuvo una discusión con varias personas, de acuerdo a un trabajador del lugar.

El testigo aseguró que escuchó cuatro disparos y vio a Gustavo entrando al establecimiento pidiendo que llamaran al 911 porque se estaba muriendo. Momentos después, dos hombres ingresaron a la licorería y le dispararon.

“Yo escuché los balazos, pero nunca pensé que eran para él, yo los escuché. Mucha gente me ha dicho que mi hijo ya estaba sin vida y todavía él le siguió disparando”, aseguró Artemia Rico, madre de Gustavo.

La Oficina del Alguacil del condado Alameda informó que dos sospechosos identificados como Juan Vera Jr y Brian Hernández fueron arrestados el 15 de marzo, aunque no han dado a conocer cuál de los dos individuos fue el que ejecutó a Gustavo.

“Si él les dijo una mala palabra o algo, solo ellos y mi hijo lo saben, pero podían haberle dado un golpe, mandarlo a la cárcel, pero no quitarle la vida porque eso no se vale, quitarle la vida a un ser humano, no se vale”, aseguró Artemia.

Autoridades hallaron dos rifles AR-15, una escopeta, rifles de cacería y cuatro pistolas.

Artemia y Cinthia, hermana de Gustavo, aseguraron que era un atleta talentoso y una persona cariñosa.

“Él desde los diez años comenzó a jugar fútbol, me lo querían mucho los coach, mucho me lo buscaban porque era bueno para golear”, indicó Artemia.

Gustavo era padre de un niño, de 5 años, que se encuentra con su abuela.

“Y todavía dice ´mi papi me va a traer regalos, cuando despierte me va a traer regalos mi papi´ eso me duele”, afirmó Artemia.

La familia ahora solo pide que los responsables de la muerte de Gustavo reciban la pena máxima.