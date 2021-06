En el limbo vendedores de La Pulga: posponen votación para la construcción de complejo en los terrenos del mercado

El Ayuntamiento de San José anunció el miércoles que pospondrá la votación sobre la construcción del proyecto comercial y habitacional en los terrenos del mercado La Pulga de San José.

Se espera que el próximo martes, autoridades retomen la discusión sobre los planes de rezonificación que obligarían al cierre de dos tercios del mercado para permitir el desarrollo de oficinas de tecnología, apartamentos y tiendas minoristas cerca del área conocida como Berryessa BART Urban Village.

Un grupo de vendedores de La Pulga llevan tres días en huelga de hambre como forma de protesta ante la construcción de este complejo que podría dejar a cientos de personas sin empleo.

Los 430 proveedores, que son en su mayoría inmigrantes han confiado en las operaciones del mercado desde que abrió hace más de 60 años. Les preocupa que el desarrollo cierre permanentemente a todos los proveedores.

El proyecto de desarrollo urbano de 3.4 millones de pies cuadrados reduciría la tierra del mercado de 15 acres a 5 acres.

La familia Bumb, propietaria de la tierra, ha prometido no desalojar a ningún vendedor antes de que cierre el mercado y dar a las familias un aviso de un año antes de que se espere que se vayan. Esto significa que las advertencias no se pueden emitir antes del 1 de julio de 2023.

Los propietarios del terreno también contribuirían con $ 2.5 millones para apoyar a los proveedores con los costos de reubicación. Aproximadamente $ 500,000 saldrán en octubre y los $ 2 millones adicionales se dispersarán en la marca de cierre de un año.

Pero los vendedores quieren un plan de la ciudad para preservar su sustento y el futuro del mercado.

Quienes se mantienen en la huelga de hambre aseguraron el martes que harán todo lo posible para que quienes tienen toda una vida en el mercado no pierdan su trabajo

“Ahorita estamos haciendo todo lo posible para que los vendedores no pierdan su trabajo y no pierdan su forma de vivir”, aseguró Mariana Mejía, vicepresidenta de la Asociación The Flea Market Vendors.

Los manifestantes pidieron un plazo de 90 días y ser incluidos en las negociaciones que llevan a cabo la ciudad y los dueños del mercado.

“Si tenemos que estar aquí 15 o un mes o dos meses, estamos listos para hacer lo correcto para nuestra comunidad”, aseveró Mejías.

A través de esas negociaciones, la Asociación de Vendedores del Mercado La Pulga espera crear un plan de beneficios para la comunidad con los Bumbs, más tierras y asistencia financiera para recrear el mercado, asistencia para los vendedores afectados y un proceso que centre a los vendedores en la planificación del futuro de la comunidad. mercadillo de propiedad.

El proyecto bajo consideración el martes está dividido en zonas para incluir aproximadamente 365,000 pies cuadrados de espacio comercial y 2,800 unidades residenciales, rezonificando una porción de 61.5 acres del sitio para hasta 3.4 millones de pies cuadrados de espacio comercial y hasta 3,450 viviendas.