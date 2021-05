Empresas deberán reportar el estatus de vacunación de sus empleados al condado Santa Clara

El condado Santa Clara emitió el martes una nueva orden de salud que exigiría a las empresas que reanuden sus operaciones en personas informar sobre el estatus de vacunación de cada uno de sus empleados.

Las empresas deberán entregar la información al Departamento de Salud Pública dentro de los 14 días posteriores a la reanudación de las operaciones en persona.

Si bien algunos otros estados han prohibido la práctica, California permite que las empresas soliciten el estado de vacunación, como para eventos deportivos o conciertos.

"Nuestra nueva orden garantiza que todos estén seguros mientras los empleadores determinan el estado de vacunación de sus trabajadores y mientras seguimos vacunando a más residentes", dijo la Dra. Sara Cody, oficial de salud pública del condado Santa Clara.

Si un empleado no está vacunado o no le da a conocer a su empleador que lo está, debe ponerse en cuarentena si tiene contacto cercano con alguien contagiado con COVID-19.

El abogado del condado, James Williams, dijo que aquellos que no deseen revelar su estado de vacunación a su empleador no estarán obligados a hacerlo, sin embargo, esto afectará las pautas de seguridad en el lugar de trabajo porque se considerará que esa persona no está vacunada.

"Quiero ser muy, muy claro, no hay nada en la orden de salud que exija la vacunación", dijo Williams. "El requisito es determinar el estado de vacunación de las personas. Y luego se establecen las reglas de seguridad en consecuencia", indicó Williams.

Por ejemplo, no se requerirá que un lugar de trabajo con un personal completamente vacunado use máscaras en el interior o se adhiera a las pautas de distanciamiento social o cuarentena, pero un personal mixto vacunado tendrá restricciones más estrictas.

Las pautas se basarán en las nuevas pautas de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California que se publicarán, dijo Williams.

Adicionalmente, el condado aún continuará con los lineamientos estatales del uso de mascarillas hasta el 15 de junio.