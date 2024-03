Empleado escolar presuntamente tomó por el cuello a estudiante en escuela en San Bruno

Un empleado de una escuela en San Bruno fue captado en video, agarrando a un alumno por el cuello, esto provocó que estudiantes protestaran el lunes en la escuela Parkside.

Enmanuel Alegría, el estudiante presuntamente agredido, aseguró que el incidente ocurrió después de una pelea con otro alumno.

"El muchacho porque me metí en una pelea dentro de la escuela, pero la pelea pasó y caminé aquí y me agarró en el pescuezo", relató Enmanuel.

Él aseguró que la persona que lo agarró por el cuello es un empleado de la escuela.

El Distrito Escolar San Bruno Park le confirmó a Telemundo 48 que Enmanuel fue llevado a la dirección luego de participar en una pelea, y para evitar que volviera a golpear al otro estudiante, el empleado lo agarró.

"Si me iba a pelear otra vez, pero el niño estaba con su mamá no me iba a pelear", dijo Enmanuel.

Pero lo que llevó a padres y estudiantes a protestar fue la manera como reaccionó el trabajador escolar y ahora piden su renuncia y el de la directora.

Matthew Duffy, superintendente del distrito, aseguró que tomaron cartas en el asunto y el martes se reunirán con los alumnos. En el caso del empleado involucrado en el incidente fue puesto bajo licencia administrativa.

Sin embargo, para Orzay Alegría, padre de Enmanuel este incidente ha sido doloroso.

"Me dolió como padre, como cualquier padre lo quiero agarrar del cuello porque me dolió yo necesito que la escuela cambie definitivamente", indicó Alegría.