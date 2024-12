Abogan para que México otorgue pensión a adultos mayores que viven en EEUU

Una comitiva de Estados Unidos, incluida una líder del Área de la Bahía, viajó a México a abogar por que las pensiones para mayores de edad que se dan en el país azteca se extiendan a los mexicanos en el exterior.

María Marroquín dirige el Centro de Jornaleros de Mountain View.

“Escuchar de sus labios que los compañeros que han sido excluidos dentro de la pensión bienestar van a ser considerados y son prioridad dentro del presupuesto, me emociona mucho y eso, y ojalá usted lo pueda corroborar”, dijo María.

Inmediatamente la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió evocando recuerdos de su vida en el Área de la Bahía, incluidas las carnitas de Redwood City, esto antes de entrar en materia.

Pero la respuesta sobre la pensión para los mexicanos en el exterior fue menos jugosa, dijo que están revisando el tema.

“Tengo que ser muy franca, porque no acostumbro a decir cosas que son a veces complejas de cumplir de inmediato por el tema presupuestario, y lo que significa la cantidad de mexicanos y mexicanas que están allá, pero lo estamos revisando y por supuesto siempre vamos a buscar apoyar a nuestros hermanos, hermanas”, aseguró Sheinbaum.

“Ah pues fue una respuesta, no dijo sí, no dijo no, lo cual nos hace abrigar esperanza”, expresó María.

Marco Antonio Cedillo tiene 74 años y lo ilusiona recibir ese ingreso, sobre todo porque aseguró que contribuyen mucho enviando remesas a sus familiares.

“No se comprometía a nada, pero que iba a ser todo lo posible y esas palabras en boca de un político mexicano suena como que quien sabe”, indicó Cedillo.

Entre tanto Sheinbaum también afirmó que se reunirá con los cónsules mexicanos en Estados Unidos al principio de año, para fortalecer el apoyo ante la nueva administración del presidente electo Trump.

“Fortalecer la parte jurídica para poderlos apoyar en caso de que tengan problemas con la justicia ya que tengan que ver con deportaciones y esos temas, siempre apoyarlos”, enfatizó Marroquín.