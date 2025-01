¿Pueden detenerme si acudo a una cita en una corte de inmigración?

Abogados de inmigración recomiendan que las personas que tengan citas en cortes de inmigración acudan a ellas, esto ante el temor que muchos inmigrantes sienten de ser deportados por ICE.

“Porque si no acuden a su audiencia, entonces el juez les va a ordenar una deportación, ellos no tienen peligro de que ICE vaya a detenerlos, porque ya está en las manos del juez decidir si ellos van a salir del país o no”, indicó Erika Portillo, abogada de inmigración.

“Es ahí donde tienes derecho a pelear tu caso y es ahí donde puedes ejercer todos los remedios legales que pudieras tener en tu defensa para poderte quedar en los Estados Unidos”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Normalmente estas citaciones vienen claramente identificadas como parte de la corte.

Si tienes es una cita con un oficial de inmigración no un juez, otros abogados advierten del riesgo.

“Personas que tienen menos de dos años en este país y no han metido una solicitud para que lleven algo pendiente, so digamos estilo el Parole Humanitario o el CBP One, si entraste con eso y no metiste un caso pendiente, te pueden detener”, explicó Rodríguez.

Rodriguez indicó que esto sería consistente con las políticas de la actual administración de enfocarse en personas que llegaron recientemente.

“En el caso de los Parole Humanitarios era de 2 años, si se expiró y no metiste nada te pueden detener, en CBP One si se supone que viniste con intención de meter asilo, y no lo has hecho, te pueden detener basado en la nueva orden ejecutiva que tienes menos de dos años en este país”, afirmó Rodríguez.

El abogado agregó que además de esto otras personas corren mayor riesgo.

“Personas que tienen antecedentes penales, que tuvieron un arresto durante el proceso, y ahora van a hacerse el chequeo con inmigración podrían detenerlos porque ahora se consideran una amenaza de la sociedad”, aseguró Rodríguez.