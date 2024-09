Cómo saber si tus hijos son adictos a los electrónicos

Algunos niños ya van acostumbrándose a la rutina escolar, y otros siguen lidiando con su llamada “adicción” a las pantallas.

“Los estudios más o menos calculan que los chicos, los adolescentes, pasan entre tres y ocho horas al día. Estamos hablando de un part time o de un tiempo completo, entonces, digamos que eso genera como una especie de adicción, eso va a perjudicar a, digamos, el rendimiento escolar”, indicó María Avilés, editora en español de Common Sense Media.

Un sondeo realizado por The Kids Mental Health Foundation indicó que al menos la mitad de los padres encuestados creen que pasar demasiado tiempo frente a un dispositivo electrónico afecta o impide que los niños establezcan conexiones en los salones escolares.

“Otros estudios también dicen que pasar mucho tiempo en la pantalla va a afectar a los niños y los va a afectar a los jóvenes y adolescentes por la cantidad de tiempo que pasan, y si tiene que no sea un tiempo demasiado aislado, porque entonces va a haber, digamos, como que dificultades para adaptarse de nuevo y para hablar y socializar con otros amigos”, dijo Avilés.

Y es un efecto domino, ya que el estudio aseguró que las conexiones ayudan a fomentar un sentido de pertenencia de socializar para acoplarse a su nuevo entorno escolar, lo que ayudaría en la adaptación y aculturación sobre todo de niños inmigrantes.

Sin embargo, latinos tendrían tendencias distintas con el uso de la tecnología, según Avilés.

“Hicimos un estudio este año y encontramos que los latinos y miembros de minorías tienden a tomar descansos más frecuentes que sus pares blancos, y parte de eso es quizás el hecho de estar expuestos fuera de línea, por ejemplo, a comentarios racistas o mensajes de odio, y muchos jóvenes dicen ´mira, así no, no tengo porque aguantarme esto también en línea´ y se pueden tomar ese tiempo no, es importante para nosotros. Somos inmigrantes, nos gusta compartir lo que está pasando con nuestras familias”, aseveró Avilés.

Cuáles son las señales de advertencia para ayudar a determinar si tu hijo pasa demasiado tiempo en redes sociales, videojuegos u otras pantallas:

Falta de interés en las conexiones y actividades sociales

Está atento a señales de enojo o irritabilidad mientras usa la tecnología

Efectos en salud física, en el sueño o cambios en patrones de alimentación

Por ello es que enfatizan la importancia de mantener una comunicación con sus hijos.

“Preguntarle ¿qué estás viendo? ¿hay algo que te hace sentir mal o no darse cuenta, por ejemplo, en el rendimiento académico? ósea, si el niño o la niña prefiere estar más tiempo solo que salir o hacer cosas con sus amigos, eso son pequeñas señales que es momento en que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos y ver qué está pasando y definitivamente establecer los horarios y limitar el tiempo frente a las pantallas”, explicó Avilés.

Otra recomendación que dio la experta es limitar el tiempo frente a pantallas para toda la familia y así tener más tiempo para socializar en casa y mejor comunicación. También tratar de involucrar a sus hijo en otras actividades extracurriculares, lectura, u otros pasatiempos educativos.