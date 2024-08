Target cerrará sus puertas en el centro comercial Revenswood en East Palo Alto

Target, una de las tiendas con farmacia más populares en East Palo Alto, anunció que pronto cerrará sus puertas dejando a esta comunidad con una gran cantidad de hispanos con menos establecimientos y farmacias donde poder comprar alimentos y obtener sus recetas médicas.

El establecimiento ubicado en el Centro Comercial Revenswood tiene previsto cerrar en dos meses.

Clientes como Elisa Gutiérrez están preocupados ya que dentro de esta tienda está una de solo dos farmacias con la que cuenta esta ciudad.

“Cualquier cosa aquí venimos, y si la cierran tenemos que ir más lejos. No sé por qué razón la van a cerrar, eso no está bien”, indicó Elisa.

Telemundo 48 habló con Antonio López, alcalde de la ciudad, quien nos dijo:

“Un gran impacto para la comunidad, pero tenemos un plan económico para buscar una alternativa. Estamos trabajando con el dueño en este momento para asegurar eso”, indicó López.

El alcalde tiene la confianza de que el espacio sea ocupado pronto y que ofrezca al mismo tiempo una farmacia para la comunidad.

“Así que tenemos que alimentar a la gente que ingrese a los edificios y que compren en persona para poder sostener estas tiendas”, aseguró López.

La cadena Target explicó por escrito a Telemundo 48 lo siguiente:

“Decidimos cerrar debido al bajo número de clientes. El cierre será el 28 de septiembre”.

El concejal Rubén Ábrica explicó que el Concejo no tiene injerencia en las decisiones que tome el dueño del centro comercial.

“Los negocios tienen autonomía cien por ciento. No podemos forzarlos a que se queden y no podemos forzar a alguien que llegue”, enfatizó Ábrica.

El funcionario también aseguró que harán público que la comunidad necesita un negocio similar al que abandonará estas instalaciones ya que necesitan más farmacias.

“Una nueva corporación compró todos esos edificios no hace mucho y no sé si en parte van o piensan aumentar la renta, y sabemos que muchos negocios sufren eso de que si le suben la renta demasiado no pueden estabilizar su clientela y no pueden establecer su margen de ganancia” , aseveró Ábrica.

La farmacia CVS por escrito explicó a Telemundo 48 que:

“Todos los clientes con recetas médicas serán transferidos a la farmacia CVS ubicada en el 352 de la University Avenue en la ciudad de Palo Alto”.