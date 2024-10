Residentes de East Palo podrían tener que pagar por estacionarse en calles de la ciudad

Residentes pronto tendrían que pagar por estacionarse en las calles públicas de East Palo Alto, esto es en respuesta a la falta de estacionamiento en muchos vecindarios de la ciudad.

Gladys Menjivar aseguró que ella es uno de muchos conductores que tienen que probar suerte cada vez que salen de casa.

“Vengo a mi casa y la calle está cerrada, toda la gente parqueada y yo no tengo parqueado”, dijo Gladys.

Como solución, la ciudad está considerando un programa de permisos de estacionamientos para limitar el número de vehículos por residencia.

“Muchas personas viven en una sola casa, 10 o 15 personas”, indicó Antonio Flores, residente.

El primer vehículo sería gratis, pero el Concilio podría imponer otros costos por permisos adicionales.

“Yo no estaría de acuerdo ni todos los que vivimos aquí, pagar un parqueo porque pagamos muchos impuestos”, afirmó Gladys.

“Personalmente a mí no me gustaría que me cobraran estacionarme en la calle porque se supone que es público”, aseguró Jorge Ibáñez, residente.

Algunos residentes dijeron que se la pasan manejando por varias cuadras alrededor de sus casas hasta encontrar un lugar donde finalmente estacionarse, es por eso que algunos dicen tener que dejar sus autos lejos de sus hogares.

“Es bastante y a veces tengo que madrugar en el trabajo a las 3:00 a.m., imagínese caminar casi media milla”, indicó Jorge.

En el área de Daphne Court, vecinos aseguraron que parte del problema se debe a conductores que vienen de ciudades aledañas como Menlo Park donde está prohibido estacionarse entre las 2:00 a.m., a 5:00 a.m.

El concilio presentará la propuesta de permisos de estacionamiento en una junta comunitaria especial el 12 de noviembre.