Dueño de apartamentos vive una pesadilla por inquilino que se niega a recibir ayuda para pagar la renta

El dueño de un complejo de apartamentos en Oakland está viviendo una pesadilla luego de que unos de sus inquilinos se nefara a pagarle la renta y a recibir la ayuda financiera que el estado está ofreciendo a las personas afectadas por la pandemia.

Valentín Reynoso, dueño de las viviendas, contactó a Telemundo 48 para exponer su preocupación ante la situación que actualmente vive.

Reynoso aseguró que con la llegada de la pandemia, la familia que alquilaba uno de sus apartamentos y tenía un contrato, se fue y otra persona comenzó a vivir en el lugar.

“Hasta que la señora esa vino no sé quién la trajo, porque no estaba en el contrato”, aseguró Valentino.

El arrendatario explicó que desde marzo del año pasado no ha recibido ningún pago de la renta y adicionalmente, la arrendataria le impuso una orden de alejamiento.

Ante esta situación, Valentino acudió a la organización Northern California Land Trust quienes han intentado resolver la problemática.

“Lo que ha pasado con el señor es que la persona invadió la casa de ellos y no quiere ser parte de programa y yo he intentado hablar con ella, ya la llamé y le mandé una invitación y ella dijo que no”, aseguró Fernanda Resendes, vocera de la organización.

¿Qué pueden hacer los caseros en esta situación?

“Si por cualquier razón no pueden aplicar, si pagan esos 25% de la renta que deben desde septiembre 2020, entonces lo pagan antes de septiembre 30 entonces el dueño no los va a desalojar, pero si puede demandarlos por el resto de dinero”, explicó Lupe Arreola, directora ejecutiva de Tenants Together.

Una coalición de organizaciones de Área de la Bahía discutió el viernes ocho puntos para que los gobiernos locales se preparen para los inminentes desalojos después que termine la moratoria el 30 de septiembre

“Y también estamos pidiendo acción por parte del concilio judicial que son los que deciden las reglas de la corte y pueden decidir de otra vez de no priorizar los casos de desalojo”, añadió Arreola.

Expertos indicaron la única opción que tienen las personas como Valentín es emprender una acción legal en contra de la inquilina.