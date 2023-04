El Área de la Bahía reacciona tras la declaración de “no culpable” del expresidente Donald Trump

Y la aparición del expresidente Trump en una corte en nueva York género un terremoto político en el país. Y en medio de este clima las opiniones al respecto están divididas.

Hay que tener en cuenta que California y en especial el área de la bahía es considerado bastión de los demócratas.

Y es que gran parte de ciudades cuentan con alcaldes demócratas y el gobernador del estado es demócrata. La figura del expresidente ya causaba grandes discusiones entre personas

Y ahora lo que la gente de bando y bando discute es si esto es legal o es, como algunos califican, una patraña. La presencia del presidente Trump en una corte en Manhattan donde lo detuvieron temporalmente y le presentaron los cargos que enfrenta.

Pero muchos si siguieron con detenimiento lo ocurrido. Y las opiniones de bando y bando son obviamente muy diferentes.

Marcial Díaz, residente nos dijo que: "Todo esto es ventanas este escándalo ha sido creado por el partido demócrata con el anhelo de perjudicar a Donald Trump".

Y como es de esperar, tanto el partido demócrata de California como el republicano, tienen sus posiciones.

David Campos vicepresidente del partido demócrata de California dijo que: "La ley tiene que ser igual y aplicada igual a cada individuo y no importa el título o cargo todos tenemos que cumplir con la ley".

"No importa si uno soporta a Donald Trump o no uno sabe que esto no tiene derecho y it's not right", expresó Mario Guerra, del comité ejecutivo partido republicano de California.

La polarización parece que se quedará con nosotros por ahora.

Cabe destacar que aquí en el área de la bahía, a diferencia de nueva York, no han habido protestas ni a favor ni en contra.