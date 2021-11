Distrito Escolar de Alameda muestra los protocolos de seguridad para proteger a sus estudiantes del COVID-19

Desde el inicio de las clases presenciales, cientos de distritos escolares a lo largo del Área de la Bahía, comenzaron a implementar protocolos de seguridad para proteger a sus empleados y estudiantes del COVID-19.

Telemundo 48 realizó un recorrido el martes por la escuela primaria Paden donde nos mostraron las medidas que toman para evitar contagios con el mortal virus.

Las aulas de esta escuela cuentan con un sistema de ventilación que recircula el aire que niños y maestros respiran. Adicionalmente, el personal escolar y los alumnos deben realizarse una prueba de COVID-19 regularmente.

"No he visto mucho miedo de los niños, ellos entienden que tenemos que hacer eso para la seguridad de ellos, de sus familias y todos", explicó Rebecca Berreman, maestra en la escuela Paden.

Una vez al mes los estudiantes hacen una fila para suministrar su información personal y así realizarse la prueba del COVID-19.

"A mí me gusta, porque me siento más segura cuando me hacen la prueba para estar sana”, aseguró Camila Machado, estudiante.

En cuanto al uso de las mascarillas, este continúa siendo un requisito para estar en las instalaciones de la escuela.

Autoridades del distrito escolar explicaron que han destinado recursos especialmente para las familias hispanas.

"Hemos tenido sesiones en línea en español con doctores que hablan español para ayudarles a navegar todas las preguntas y dudas que tienen", indicó Claudia Medina, vocera del distrito escolar.

El distrito informó que están listos para iniciar las jornadas de vacunación de niños de 5 años en adelante, sin embargo, están a la espera de que el condado les permita iniciar con el proceso de vacunación.