Distrito Escolar de Alum Rock dice adiós al uso de mascarillas en San José

Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Alum Rock en San José le dirán adiós en dos semanas al uso obligatorio de la mascarilla.

La medida fue implementada luego del aumento de contagios que se registró al este de la ciudad durante la pandemia.

Y aunque los tapabocas ya formaban parte de la rutina diaria de los alumnos, el distrito aseguró que respetará la decisión de cada quien sobre si continuar o no utilizándolos.

“Si alguien quiere usarlas, si alguien quiere continuar, vamos a respetar”, aseguró Hilaria Bauer, superintendente del distrito escolar.

Actualmente, el distrito escolar se encuentra en una de las áreas con mayor número de contagios de coronavirus en el estado y una de las tasas más bajas de vacunación.

“Covid no se ha ido y esperamos que la comunidad latina, especialmente en el condado Santa Clara, que siga tomando sus refuerzos porque es un número que todavía no está muy bien”, indicó Bauer.

Padres de familia aseguran que el uso de mascarilla aún es necesario.

“Quizás sea necesario porque no se sabe todavía porque no está 100% confirmado que Covid-19 ya no le va a dar a cualquiera verdad”, aseguró Mariana Hernández, madre de familia.

Bauer aseguró que aunque tomarán esta medida, continuarán teniendo precaución y le hizo un llamado a las comunidad para que tengan sus vacunas al día.

La Declaración de Emergencia en California por la pandemia finalizará a finales de febrero.