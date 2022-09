Todo lo que debes saber sobre la Semana de la Flota en San Francisco

La Semana de la Flota de San Francisco está de vuelta.

La tradición de otoño se destacará con los Blue Angels volando por el cielo, pero hay muchos otros eventos para ver.

Explora la guía a continuación para obtener más información sobre los eventos de la Semana de la flota.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO 2022?

Está programada para realizarse del 3 al 11 de octubre.

EXHIBICIÓN AÉREA DE LA SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO

Acude a un lugar a lo largo de la Bahía de San Francisco entre el puente Golden Gate y Alcatraz para ver un emocionante espectáculo aéreo con los Blue Angels, un 777 de United Airlines, el equipo de paracaidistas Leap Frogs de la Marina de EEUU y mucho más.

Cuándo: el viernes 7 de octubre desde las 10:00 a.m., hasta las 4:00 p.m; el sábado 8 de octubre desde las 11:00 am hasta las 4:00 p.m; y el domingo 9 de octubre desde las 11:00 am hasta las 4:00 pm.

Dónde: asientos con boleto ubicados en Marina Green en San Francisco

Boletos: los boletos para el espectáculo aéreo están disponibles a través del sitio web de la Semana de la flota de San Francisco

DESFILE DE BARCOS DE LA SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO

El desfile se llevará a cabo cerca del puente Golden Gate donde podrás disfrutar de los barcos que llegan a la bahía, escoltados por un bote del Departamento de Bomberos de San Francisco que arroja agua al aire.

Cuándo: viernes 7 de octubre a las 11:00 a. m.

Dónde: frente al mar en la bahía de San Francisco (el desfile se puede ver desde lugares a lo largo del agua entre el puente Golden Gate y el puente de la bahía)

RECORRIDOS EN BARCO POR LA SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO

Sube a bordo de varios barcos de la Marina y la Guardia Costera de EEUU.

Cuándo: miércoles 5 de octubre, jueves 6 de octubre, sábado 8 de octubre y domingo 9 de octubre desde las 10:00 am hasta las 4:00 p.m. El lunes 10 de octubre el horario será desde las 9:00 am hasta las 12:00 p.m.

Dónde: barcos de la Marina de EEUU en los muelles 30/32 y 35; Barcos de la Guardia Costera de EEUU en el muelle 19

SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO HÉROES K-9

Si amas a los perros, este evento es para ti. Observa cómo los perros de trabajo militares y civiles muestran sus habilidades en lo que respecta a la detección de drogas, alimentos y bombas, así como a la búsqueda y el rescate.

Cuándo: sábado 8 de octubre desde las 10:00 a.m., hasta las 2:00 p.m.

Dónde: Parque Duboce en San Francisco

SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO CONCIERTO DE HONOR A NUESTROS CAÍDOS

Rinde un homenaje especial a los miembros del servicio de EEUU que pagaron el último sacrificio al asistir al Concierto Honra a Nuestros Caídos, dirigido por la Banda de la Primera División de Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de EEUU.

Cuándo: jueves 6 de octubre a las 6:00 p.m.

Dónde: Herbst Theatre en San Francisco War Memorial & Performing Arts Center (401 Van Ness Avenue, San Francisco)

Entradas: El concierto es gratuito y abierto al público, pero debes reservar tu asiento con anticipación. Las reservas para el concierto Honor Our Fallen se pueden hacer a través del sitio web de la Semana de la flota de San Francisco.

SERIE DE CONCIERTOS VECINALES DE LA SEMANA DE LA FLOTA DE SAN FRANCISCO

Disfruta de la actuación de las bandas de la Armada y el Cuerpo de Marines durante conciertos gratuitos en los vecindarios de San Francisco.

Consulta el programa de la serie de conciertos a continuación.

LUNES, 3 DE OCTUBRE

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: 5:00 p. m.

Dónde: Ghirardelli Square (900 North Point St.)

Quién: Banda de la Primera División de Infantería de Marina Old George Popular Music Group

Hora:7:00 p. m.

Dónde: The Crossing (200 Folsom St.)

MARTES, 4 DE OCTUBRE

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: mediodía

Dónde: Yerba Buena Gardens (760 Howard St.)

Quién: Navy Band Southwest Woodwind Quintet

Hora: mediodía

Dónde: Zoológico de San Francisco (Sloat Boulevard y Upper Great Highway)

Quién: 1st Marine Division Band Brass Band

Hora: 6:00 p. m.

Dónde: Noe Valley Town Square (3861 24th St.)

Quién: Banda de la Primera División de Infantería de Marina Old George Popular Music Group

Hora: 7:00 p. m.

Dónde: The Crossing (200 Folsom St.)

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: mediodía

Dónde: Hayes Valley - Patricia's Green (50 Oak St.)

Quién: Navy Band Southwest Destroyers

Hora: mediodía

Dónde: 555 California St.

Quién: Navy Band Southwest Woodwind Quintet

Hora: mediodía

Dónde: Biblioteca Sunset Branch en Irving Street (1305 18th Ave.)

Quién: Navy Band Southwest Woodwind Quintet

Hora: 3:00 p. m.

Dónde: Boys and Girls Club of San Francisco - Excelsior Clubhouse (163 London St.)

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: 6:00 p. m.

Dónde: Japan Town Peace Plaza (22 Peace Plaza)

JUEVES, 6 DE OCTUBRE

Quién: Navy Band Southwest Woodwind Quintet

Hora: mediodía

Dónde: Ferry Building Marketplace (1 Ferry Building)

Quién: Navy Band Southwest Destroyers

Hora: 5:00 p. m.

Dónde: Muelle 39

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: 5:30 p.m.

Dónde: Castro (Jane Warner Plaza)

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: 6:00 p. m.

Dónde: Herbst Theatre en San Francisco War Memorial & Performing Arts Center (401 Van Ness Ave.)

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

Quién: Navy Band Southwest y 1st Marine Division Band

Hora: 10:00 a. m.

Dónde: ASN Broadcast Site Aquatic Park (700-898 ​​Beach St.)

Quién: 1st Marine Division Band Brass Band

Hora: mediodía

Dónde: cambio de sentido del teleférico a Union Square (333 Post St.)

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: mediodía

Dónde: Golden Gate Park Band Shell (75 Hagiwara Tea Garden Dr.)

Quién: Banda de la Primera División de Infantería de Marina Old George Popular Music Group

Hora: 1:00 p.m.

Dónde: Union Square Plaza (333 Post St.)

Quién: Banda de la Marina del Suroeste

Hora: 5:00 p. m.

Dónde: Muelle 39

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: 6:00 p. m.

Dónde: Calle Valencia 557.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: 10:00 a. m.

Dónde: Parque Duboce (calles Duboce y Scott)

Quién: Navy Band Southwest Brass Band

Hora: mediodía

Dónde: Plaza Crab Wheel de Fisherman's Wharf (2820 Taylor St.)

Quién: 1st Marine Division Band Brass Band

Hora: 1:00 p.m.

Dónde: Calles Polk y Jackson

Quién: Navy Band Southwest Woodwind Quintet

Hora: 1:00 p.m.

Dónde: Chinatown (Grant Avenue y Commercial Street)

Quién: 1st Marine Division Band Brass Band

Hora: 4:00 p. m.

Dónde: West Portal Courtyard (82 West Portal Ave.)

Quién: Banda de la Primera División de Infantería de Marina Old George Popular Music Group

Hora: desde las 7:00 p.m., hasta las 10:00 p.m.

Dónde: Westwood (2036 Lombard St.)

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE

Quién: 1st Marine Division Band y Navy Band Southwest

Hora: 9:00 a. m.

Dónde: Capilla del Presidio (130 Fisher Loop)

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: 11:30 a. m.

Dónde: calles Jefferson y Powell hasta Washington Park

Quién: Banda de la Armada Banda Ceremonial del Suroeste

Hora: 11:30 a. m.

Dónde: calles Jefferson y Powell hasta Washington Park

Quién: Banda Ceremonial de la Banda de la Primera División de Infantería de Marina

Hora: 5:00 p. m.

Dónde: Chase Center (1 Warriors Way)

LUNES, 10 DE OCTUBRE

Quién: 1st Marine Division Band Brass Band

Hora: 7:00 p. m.

Dónde: Bayview Dr. George W. Davis Senior Center (1751 Carroll Ave.)

Para obtener información sobre otros eventos de la Semana de la flota, visite el sitio web de la Semana de la flota de San Francisco.