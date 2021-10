Southwest Airlines espera restaurar su horario completo lo antes posible, ya que decenas de vuelos fueron cancelados el lunes en los tres principales aeropuertos del Área de la Bahía, dijeron funcionarios de la aerolínea y el aeropuerto.

La aerolínea se negó a decir cuántos vuelos se cancelaron en todo el país.

En el Aeropuerto Internacional de Oakland, 18 vuelos de Southwest habían sido cancelados el lunes alrededor de la 1:30 p.m. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, tres vuelos de Southwest fueron cancelados el lunes y en el Aeropuerto Internacional Mineta San José, Southwest canceló nueve vuelos.

"Los equipos de Southwest han estado trabajando diligentemente para restaurar la estabilidad de la red y estamos experimentando menos interrupciones el lunes", dijo un comunicado de Southwest.

La aerolínea también dijo que los desafíos que enfrentó este fin de semana y el lunes no fueron causados ​​por manifestaciones de empleados. Los funcionarios del sindicato que representa a los pilotos de Southwest dijeron que los pilotos no tomaron ninguna acción oficial o no oficial para interrumpir los viajes aéreos.

Southwest Airlines culpó de los desafíos al clima y los problemas de control del tráfico aéreo que ocurrieron el viernes. Las cancelaciones del viernes "dejaron aviones y tripulaciones fuera de las posiciones planificadas previamente para operar nuestro horario el sábado", dijo el comunicado de Southwest.

"Desafortunadamente, la aeronave fuera de lugar y la tensión continua en los recursos de nuestra tripulación crearon cancelaciones adicionales en nuestra red punto a punto que se produjeron en cascada durante todo el fin de semana y hasta el lunes", dijo Southwest.

Por su parte, pasajeros a lo largo de la Bahía vivieron el caos provocado por las cancelaciones.

"Demasiado mal porque no pude llegar al día que era y tuve que cancelar mi trabajo una pérdida de dinero y tiempo", dijo Claudia Medina, pasajera.