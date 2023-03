Identidad robada: impostor intenta suplantar a David Campos y cobra por servicios legales

Un conocido funcionario público reveló que hay un impostor tratando de suplantarlo e incluso cobrando por servicios legales a miembros de nuestra comunidad.

Pilar Niño habló en exclusiva con el exsupervisor de San Francisco y actual Administrador Adjunto del condado Santa Clara, David Campos.

En esta primera parte de la investigación, él nos revela lo que ha sido esta pesadilla, y también tenemos el testimonio de una de las supuestas víctimas de este presunto impostor.

“Ella me indicó que no sabía que yo estaba buscando trabajo, y le indique no estoy buscando trabajo”, Indicó Campos.

David Campos, ha sido, entre otras cosas, supervisor de San Francisco, ejecutivo encargado de la fiscalía de esa ciudad así como abogado principal de su distrito escolar, ha navegado la política y acaba de estar en campaña buscando llegar a la legislatura estatal, pero

“Es algo que no me esperaba es algo que la comunidad no merecía”, dijo Campos.

Lo que vive ahora dice es una pesadilla de una naturaleza diferente.

“Alguien me está robando mi identidad y usando mi identidad para estafar al mismo público o comunidad que yo he tratado de proteger”, afirmó Campos.

Asegura que un impostor se está valiendo de su buen nombre para lucrarse, tratando de conseguir trabajos valiéndose por ejemplo de esta hoja de vida donde no solo usa su mismo nombre y apellido principales, sino también su mismo nombre intermedio, apellido materno, y la misma escuela de estudios de Harvard con los mismos años.Lo peor de todo es que en mensajes electrónicos firma usando su número de licencia de abogado dado por la barra de California.

“Sentí ser violado porque es una violación”. Afirmó. “Primeramente yo he trabajado mucho para llegar a donde estoy, yo vine como niño indocumentado yendo a Harvard y Stanford y que alguien pueda usar esa identidad y robarla para defraudar, fue algo muy doloroso”, aseveró Campos.

“Yo soy el asistente legal de David Campos, yo soy la persona que voy a llevar el caso todo el trámite inicialmente”, dijo Ruby Mora, víctima estafada.

Campos explica que fue cuando Ruby Mora lo contactó que supo que el público tenía que ser alertado sobre este fraude.

Ella tratando de resolver un problema por un incumplimiento de contrato, recibió una referencia de una amiga para acudir a la oficina legal de "Campos Law".

“Hice la investigación del número de la licencia de la barra, y apareció activa, y al día de hoy sigue activa, porque resulta si existe”, aseguró Mora.

Después de intercambiar correos con el supuesto asistente sobre el caso y los procedimientos.

“Lo que el abogado necesita es que usted realice un pago de $700”, contó Mora

A Ruby, quién llegó al país hace 4 años, le pareció razonable y dice hizo dos giros de $400 y $300 vía Zelle.

“Lo que vamos a hacer es empezar investigación acerca de esta compañía”, dijo Mora.

Por unas semanas le enviaron información y la comunicación fluyó, pero dice que al pagar los $300, esto cambió.

“Llamó el viernes y me aparece el celular fuera de servicio el mismo número que había estado usando por dos meses, me deja de contestar, aparece simplemente fuera de servicio”, relató Mora.

Fue cuando Ruby volvió a la página de la barra de abogados, pero esta vez llamó al número de teléfono que allí aparece para David Campos, el verdadero David Campos, que por años no ha tenido clientes privados pues se ha dedicado a trabajar para entidades públicas.

“Defraudada, triste no me imaginé que eso pasara acá”, expresó Mora.

¿Usted sabe quién está detrás de todo esto?

Mañana en la segunda parte de este informe especial ahondaremos en eso, pero por ahora ya lo sabe, no se deje engañar por nadie que busque cobrarle dinero por servicios dados por el abogado David Campos, pues reiteramos, él no tiene una práctica privada.